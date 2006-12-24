تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم دی ماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با سوم ذیحجه سال 1427 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم دسامبر سال 2006 میلادی .
* مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* فولاد مبارکه سپاهان - نوژن مازندران (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)
* فجر شهید سپاسی - تربیت یزد (ورزشگاه حافظیه شیراز)
* ابومسلم - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)
* داماش ایرانیان - ذوب آهن (ورزشگاه شهید شیرودی تهران)
* استقلال اهواز - صنایع اراک (ورزشگاه تختی اهواز)
* شموشک - پاس (ورزشگاه شهدای نوشهر)
* استقلال تهران - مقاومت بسیج فارس (ورزشگاه حافظیه شیراز)
* نشست مطبوعاتی رئیس فدراسیون جودو امروز در سالن فدراسیون هندبال برگزار می شود.
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