تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم دی ماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با سوم ذیحجه سال 1427 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم دسامبر سال 2006 میلادی .

* مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:



* فولاد مبارکه سپاهان - نوژن مازندران (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)

* فجر شهید سپاسی - تربیت یزد (ورزشگاه حافظیه شیراز)

* ابومسلم - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)

* داماش ایرانیان - ذوب آهن (ورزشگاه شهید شیرودی تهران)

* استقلال اهواز - صنایع اراک (ورزشگاه تختی اهواز)

* شموشک - پاس (ورزشگاه شهدای نوشهر)

* استقلال تهران - مقاومت بسیج فارس (ورزشگاه حافظیه شیراز)

* نشست مطبوعاتی رئیس فدراسیون جودو امروز در سالن فدراسیون هندبال برگزار می شود.

