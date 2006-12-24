بودجه بر مدار سرگردانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اعتماد ملی در "سرمقاله" امروز خود آورده است: اما صرفنظر از ماهیت و کیفیت رفت و آمدهای لایحه متمم بودجه، چند نکته اساسی در روند تدوین و تصویب لایحه متمم بودجه به فراموشی سپرده شده است که یادآوری آنها خالی از لطف نخواهد بود.
اول: بحث بر سر لایحه متمم بودجه سال 85، همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 85- یک سال قبل - بالا گرفت. دولت با انتقاد از نمایندگان مجلس که ارقام بودجه را اندکی کاهش داده بودند، این قول را از نمایندگان گرفت تا در صورت پایان یافتن ارقام و منابع عمرانی مندرج در لایحه بودجه با ارائه لایحه متمم عمرانی نیاز خود را تامین کند. نمایندگان دولت در آن ایام مدعی بودند در کمتر از 6 ماه توان آن را خواهند داشت تا تمام منابع عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه 85 را تخصیص داده و هزینه کنند.اما اکنون دولت در حالی به ارقام لایحه متمم خود میافزاید که با گذشت 10 ماه از سال 85، در بهترین و خوشبینانهترین حالت، ارقام تخصیصیافته از بودجه عمرانی بین 70 تا 80 درصد است.
دوم: بر اساس آن توافق و مبنای دعوایی که بین مجلس و دولت در گرفت، قرار بود لایحه متمم بودجه 85، فقط متمم بودجه عمرانی باشد اما ظاهرا دولت آرام و چراغ خاموش بنا دارد تا ارقام بودجههای جاری را هم در لابهلای بودجههای عمرانی جای دهد و بخشی از هزینههای جاری دولتی را که با رشد کمنظیری افزایش یافته پوشش دهد.
سوم: حتی اگر بپذیریم که دولت در لایحه متمم بودجه خود که پیشبینی میشود دو هفته دیگر به مجلس برسد، فقط و فقط به بودجههای عمرانی توجه داشته است، همچنان این سوال و تردید وجود خواهد داشت که از اواسط دیماه تا پایان سال که در اکثر نقاط کشور فصل ساخت و ساز تمام شده و برف و باران اجازه فعالیتهای ساختمانی و عمرانی را نمیدهد این بودجه صرف چه کاری خواهد شد؟
چهارم: در زمان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال 85، کارشناسان مستقل اقتصادی افزایش حجم بودجه را عاملی خطرناک برای اقتصاد ایران ارزیابی میکردند، آنها در پاسخ به این ادعای دولت که افزایش بودجههای عمرانی که ساخت و ساز، عمران و آبادی را سامان میدهد، به فراهم نبودن زیرساختهای اقتصاد ایران برای جذب چنین بودجهای اشاره میکردند و با تاکید بر بروز بیماری هلندی، افزایش بودجههای عمرانی را عاملی برای رشد تورم ارزیابی میکردند. حال با گذشت 10 ماه به نظر میرسد آن پیشبینی به واقعیت نزدیک شده است و آثار بیماری هلندی به شکل تورم در اقتصاد ایران قابل پیگیری و مشاهده است.
پنجم: لایحه متمم بودجه سال 85 با ترتیبی که شنیده میشود در انتظار بررسی و نظر نمایندگان مجلس است. به نظر میرسد تصویب چنین لایحهای با آثاری که بر اقتصاد ایران بر جای میگذارد، راه را بر این فرافکنی خواهد بست که چند ماه دیگر نمایندگان در تذکرات کتبی و شفاهی خود از دولت بخواهند تا در برابر گرانی بایستد.
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