  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۴۹

سرمربی تیم ملی کشتی آزادجوانان در گفتگو با مهر :

برای پشتوانه سازی قوی باید به جوانان میدان داد/ شکاف موجود بین جوانان و بزرگسالان باید از بین برود

برای پشتوانه سازی قوی باید به جوانان میدان داد/ شکاف موجود بین جوانان و بزرگسالان باید از بین برود

محمود معزی پور از تشکیل جلسه و برنامه ریزی برای سازندگی در کشتی جوانان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: اگر خواهان آینده ای موفق در کشتی هستیم باید به جوانان اهمیت بیشتری بدهیم.

سرمربی با سابقه تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توجه به جوانان می تواند کشتی ایران را برای سالهای بعد بیمه کند و شکاف موجود بین کشتی جوانان و بزرگسالان را از بین ببرد.

محمود معزی پور با اشاره به انتقادهایی که در مورد بی برنامگی کشتی جوانان وجود دارد، گفت: در هفته جاری کمیته فنی فدراسیون کشتی در راه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای کشتی جوانان تشکیل جلسه می دهد و قصد داریم با برنامه ریزی مناسب، زمینه لازم را برای بسط و گسترش کشتی در بین جوانان ایجاد کنیم .

معزی پوربا اشاره به لزوم میدان دادن به جوانان و از بین بردن شکاف موجود بین کشتی جوانان و بزرگسالان ادامه داد: کشتی ایران هر وقت به جوانان خود اعتماد کرده ، نتیجه مناسبی گرفته و شکوفا شده است. ما باید زمینه حضور جوانان خود را در میدان های معتبر بین المللی مهیا کنیم و اعتماد به نفس لازم را بین جوانان مستعد کشتی خود به وجود آوریم  تا در آینده و در هر وزن شاهد حضور حداقل 4-5 کشتی گیر مطرح و کار آمد باشیم .

معزی پور همچنین از احتمال زیاد اعزام تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران به جام معتبر ایوان یاریگین در شهر کراسنویارسک روسیه خبر داد.

کد مطلب 425679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها