برای پشتوانه سازی قوی باید به جوانان میدان داد/ شکاف موجود بین جوانان و بزرگسالان باید از بین برود

سرمربی با سابقه تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توجه به جوانان می تواند کشتی ایران را برای سالهای بعد بیمه کند و شکاف موجود بین کشتی جوانان و بزرگسالان را از بین ببرد.

محمود معزی پور با اشاره به انتقادهایی که در مورد بی برنامگی کشتی جوانان وجود دارد، گفت: در هفته جاری کمیته فنی فدراسیون کشتی در راه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای کشتی جوانان تشکیل جلسه می دهد و قصد داریم با برنامه ریزی مناسب، زمینه لازم را برای بسط و گسترش کشتی در بین جوانان ایجاد کنیم .

معزی پوربا اشاره به لزوم میدان دادن به جوانان و از بین بردن شکاف موجود بین کشتی جوانان و بزرگسالان ادامه داد: کشتی ایران هر وقت به جوانان خود اعتماد کرده ، نتیجه مناسبی گرفته و شکوفا شده است. ما باید زمینه حضور جوانان خود را در میدان های معتبر بین المللی مهیا کنیم و اعتماد به نفس لازم را بین جوانان مستعد کشتی خود به وجود آوریم تا در آینده و در هر وزن شاهد حضور حداقل 4-5 کشتی گیر مطرح و کار آمد باشیم .

معزی پور همچنین از احتمال زیاد اعزام تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران به جام معتبر ایوان یاریگین در شهر کراسنویارسک روسیه خبر داد.