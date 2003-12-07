پرسپوليس و ذوب آهن به زمين آمدند

گزارشهاي خبرنگاراعزامي" مهر" ازاصفهان را درزيرمي خوانيد:

* بازيكنان پرسپوليس راس ساعت 20/12 دقيقه از هتل كوثر به سوي ورزشگاه فولاد شهر حركت كردند.

* بازيكنان ذوب آهن و پرسپوليس در ساعت 15/13 دقيقه با لباس ورزشي وارد زمين ورزشگاه شده وشروع به گرم كردن كردند.

* هواداران پرسپوليس در ضلع شرقي ورزشگاه فولادشهر حضور دارند و ضلع غربي در اختيار هواداران ذوب آهن واستقلال است.

* به محض ورود علي دايي به زمين ورزشگاه هواداران استقلال نسبت به حضور او در تيم ملي اعتراض كرده و شعارهايي را عليه او سردادند.

* هواي اصفهان در حال حاضر خوب و زمين ورزشگاه فولادشهرازهرجهت براي برگزاري اين مسابقه آماده است.

* اكبرغمخوارمديرعامل باشگاه پرسپوليس به همراه محمدرضا هدايتي مشاورخود صبح امروزبا بازيكنان وكادرفني ديداركردند.

* شب گذشته و هنگامي كه تعدادي ازهواداران تيم پرسپوليس درهتل محل اقامت اين تيم مشغول گرفتن عكس يادگاري با بازيكنان بودند بين علي دايي ويكي ازآنها درگيري مختصري پيش آمد كه با مداخله نيروي انتظامي حل شد.

* جوادكاظميان با تلاشهاي پزشكان پرسپوليس و مصرف دارو براي حضور در اين مسابقه آماده شده است.

* رضا جباري پس ازانجام بازي ضعيف دربازي گذشته پرسپوليس مقابل سايپا بازي را ازروي نيمكت پي مي گيرد.

* رضا چلنگرمترجم پرسپوليس امروزخود را به اردوي اين تيم رساند.

* جلسه توجيهي بازيكنان پرسپوليس درساعت 12 برگزار شد ومربيان اين تيم درخصوص بازي امروزتوصيه هاي نهايي راارايه كردند.