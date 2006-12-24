کار خود را برای رسیدن به قهرمانی سخت کردیم/ دیگر حق اشتباه نداریم

سرمربی تیم تکواندو پاس با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: هر دو تیم یک بازی خوب را به نمایش گذاشتند و اگراشتباهات فردی برخی نفرات نبود همین نتیجه اکنون به سود ما رقم می خورد. ما قبل از آنکه به دانشگاه آزاد ببازیم به خود باختیم.

وی ادامه داد: کوروش رجلی 3 امتیاز از بی باک جلو افتاد. ما روی شناخت خود از بی باک و اینکه او بعد از دوحه خسته است و تمرین ندارد توصیه های لازم را به رجلی کردیم ولی او نتوانست از برتری خود استفاده کند. یعنی حرفه ای گری لازم را برای حفظ برتری خود نداشت. در مقابل بی باک حرفه ای بود و پیروز شد و یا غلام زاده که حداقل 10 هفته تمرین را برای بازگشت به دوران اوج نیاز دارد و با وجود آنکه در 2 یا 3 هفته اخیر خوب تمرین کرده بود در بازی با معتمد به مشکل برخورد کرد. این 2 مبارزه این چنین شد تا کارما در نهایت به مشکل برخورد کند.

رحیمی با بیان اینکه در ادامه لیگ کار سخت تری پیش رو داریم اظهار داشت: با این شرایط کار خود را برای کسب عنوان قهرمانی خیلی سخت کردیم. از این پس اجازه اشتباه نداریم و باید تمام مبارزات خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سرمربی پاس افزود: ازاین پس کارما فقط تمرین است. دستور اول ما نیز نظم است. در تمرینات عصر امروزنیز این نکته را اعلام می کنیم. توجه داشته باشید که احمدی خیلی خوب تمرین کرده بود و دیدید که چگوننه قهرمان سال 2006 جهان را شکست داد و یا افشار آماده بود و حتی اگر آن اتفاق پیش نمی آمد و مبارزه روال عادی خود را دنبال می کرد باز هم افشار فرد پیروز میدان بود. پس هر کس خوب تمرین کند خوب هم نتیجه می گیرد.

رحیمی در بخشی از سخنان خود گفت: دانشگاه آزاد 3 بازیکن حرفه ای و کاربلد داشت. معتمد، نصر و بی باک که حتی اگر کوچ هم نداشته باشند می دانند چگونه بازی کنند. ولی ما 2 نفر را در ترکیب داشتیم. در بررسی آماری هم آنها در 8 وزن خود 6 ملی پوش داشتند ولی ما 4 نفر داشتیم . ما مهدیزاده را به دلایلی از دست دادیم و نفر دوم او نیز اختلاف فاحشی داشت. در کل اگر اتفاقات بازی به سود تیم ما رقم می خورد الان ما پیروز میدان بودیم.

سرمربی تیم تکواندو پاس در پایان گفت: اینکه فکر کنیم چون تیم پاس هستیم پس باید قهرمان شویم اصلا صحیح نیست . دانشگاه آزاد سرمایه گذاری خوبی داشته تا همین الان 4 سفر خارجی داشته اند. من از اول هم که مسئولیت پاس را بر عهده گرفتم اعلام کردم که یا اول هستیم یا دوم. حالا هم که در میانه راه هستیم می گویم که در پایان لیگ یا اول هستیم و یا آخر!