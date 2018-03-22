قاتلین راننده تریلی دستگیر شدند/ کشف اموال مسروقه

سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دنبال کشف جسد یک راننده در داخل تریلی موضوع به جهت شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی محل کشف جسد متوجه شدن که افراد ناشناسی تریلی را به محل کشف جسد منتقل نموده اند.

وی اظهار داشت: ماموران در تحقیقات از خانواده مقتول متوجه شدن که وی آخرین از اسلام شهر به طرف آبادان در حرکت بوده است، کارآگاهان با احتمال اینکه نامبرده مورد دستبرد سارقین قرار گرفته، مسیرهای احتمالی حرکت وی مورد بازبینی قرار دادند.

سرهنگ آمویی ادامه داد: در بررسی ماموران متوجه شدند سارقین در همدان کفی از تریلی جدا و به منظور رد گم کردن کامیون و جسد را به شهر کرمانشاه منتقل کرده اند.

وی تصریح کرد: با روشن شدن ابعاد تازه ای از پرونده و بررسی مجدد صحنه جرم فرد سابقه داری شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و انجام کار اطلاعاتی دو نفر از همدستان وی شناسایی و با تعقیب و مراقبت و رصد محل های احتمالی رفت و آمدها آنان در یک اقدام ضربتی هر سه متهم در استان همدان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمین در بازجویی ضمن قبول قتل اعتراف نمودند که در شهر اراک زمانی که مقتول در کنار جاده در حال استراحت بوده، با شکستن شیشه وارد تریلی و با زدن چند ضربه به سر مقتول و بستن دست و پای وی کامیون را به استان همدان آورد و بعد از بعد از خالی کردن بار به منظور رد گم کردن کامیون و جسد را به کرمانشاه منتقل کردیم.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری فرد مالخر در پایان گفت: در بررسی ها بیشتر ماموران متوجه شدن که متهمین چند وقت پیش با همین شیوه 22 تن آهن آلات دیگر را در شهرستان رباط کریم به سرقت برده بودند.