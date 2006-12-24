تصویب اعتبار خرید 30 آمبولانس امدادی طی 20 سال گذشته در بودجه کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، چندی پیش رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرده بود که آمبولانس های مورد بهره برداری در عملیات امداد و نجات هلال احمر همان آمبولانس هایی است که در زمان جنگ مورد استفاده قرار گرفته و تاکنون توسعه آمبولانس های امدادی در هلال احمر رشد بسیار ناچیزی آنهم از محل منابع داخلی این جمعیت داشته است.

بنابراین ، در شرایط فعلی که بخشی از مسوولیت امدادی در جاده های کشور بویژه در فصول سرد سال به هلال احمر واگذار شده و براساس رسالت سازمان امداد و نجات هلال احمر حضور به موقع برای انجام عملیات امداد هوایی و زمینی نیز بر عهده این سازمان است، انعکاس مطالبی مبنی بر وجود چنین امکانات فرسوده و غیر قابل استفاده در این سازمان موجب می شود تا هر چند برای لحظاتی کوتاه ، فکر مخاطبان به ویژه مسئولان مربوطه نسبت به حل و فصل این مشکلات معطوف شود.

البته ناگفته نماند که بنا به گفته رئیس جمعیت هلال احمر کشور قرار است تا پایان سال جاری با مساعدت تشکیلات ایرانیان مقیم دوبی ، یک صد دستگاه آمبولانس مجهز به فناوری های امدادی روز دنیا بزودی سازمان هلال احمر کشورمان تحویل داده شود هر چند که ورود این آمبولانس ها نیز در گمرک کشور با مشکلاتی به لحاظ مشمولیت هزینه گمرکی برای ترخیص مواجه شده بود که گفته شده این مشکلات نیز برطرف شده است.

بدین لحاظ باید بار دیگر خداوند را شاکر بود که حداقل ایرانیان خارج از کشور به دلیل ادای دین به مملکت و مردم کشورشان 10 درصد از نیاز هلال احمر کشور را برای خرید آمبولانس امدادی برآورده ساخته اند.

از سوی دیگر حضور نیروهای امدادی هلال احمر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای برای ارایه خدمات امدادی به سانحه دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی مستلزم بهره گیری از خودروهای نجات در این پایگاه هاست اما متاسفانه تا کنون در زمینه خرید این خودروها برای انتقال تجهیزات امدادی به مناطق آسیب دیده تدبیری کارآمد اندیشیده نشده و طرح های هلال احمر نیز همچنان در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای تامین اعتبار بلاتکلیف مانده است.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ، نیاز فعلی این سازمان برای ارایه خدمات مناسب و نه مطلوب ، خرید 600 دستگاه خودرو نجات است که تا کنون تامین اعتباری برای تحقق این امر صورت نگرفته است.

منصور آقانصیر همچنین یادآور می شود: با توجه به نیاز ضروری کشور نسبت به افزایش ارایه خدمات امدادی به آسیب دیدگان در مناطق مختلف، قرار است جمعیت هلال احمر از طریق بودجه دولتی اختصاص یافته برای خرید 30 دستگاه آمبولانس در سال جاری و نیز از محل منابع داخلی خود در مجموع 100 دستگاه آمبولانس را از طریق یک شرکت داخلی خریداری کند اگرچه به علت تعلل مسوولان این شرکت، تحویل سازمان امداد و نجات هلال احمر نشده اما امیدواریم تحقق این امر تا پایان امسال صورت گیرد.

بنابراین گزارش ، دولت نهم به رغم تاکیدات بسیار جدی نسبت به توسعه خدمات امدادی از طریق تجهیز مراکز ارایه دهنده این خدمات به ویژه سازمان امداد و نجات هلال احمر ، تا کنون متناسب با نیاز کشور در این زمینه عمل نکرده و سازمان های امدادی داخلی نظیر هلال احمر همچنان در انتظار تصویب اعتبارات لازم برای به اجرا درآمدن طرح های پیشنهادی و مردم به عنوان بخش خدمات گیرنده منتظر گسترش و توسعه چشمگیر این خدمات از سوی مسئولان مربوطه هستند.