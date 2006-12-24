شما می توانید کارهای بزرگ انجام دهید / باید مثل ابتدای فصل مردم را به ورزشگاه بکشانید

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسن انصاریفرد که روز چهارشنبه در جلسه ای با مصطفی دنیزلی تصمیمات مهمی در مورد مسائل مالی بازیکنان اتخاد کرده بودند ظهر امروز در محل هتل المپیک با بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد. یکی از تصمیمات مهم جلسه دنیزلی و انصاریفرد دوری کردن بازیکنان از انجام مصاحبه علیه مسائل مالی باشگاه بود که در دیدار با بازیکنان نیز به آن اشاره شد.

انصاریفرد در ابتدای سخنان خود خطاب به بازیکنان پرسپولیس گفت: با حفظ انسجام و وحدت و همدلی در تیم شرایط موفقیت و سربلندی پرسپولیس را فراهم کنید و اجازه ندهید برخی مسائل حاشیه ای به روند رو به رشد تیم لطمه بزند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه صحبت های خود گفت: هدف همه ما سربلندی و موفقیت پرسپولیس است که برای رسیدن به این مهم باید دست در دست هم دهیم و با تحمل سختی ها و مشکلات زمینه این امور مهم را فراهم آوریم.

انصاریفرد افزود: متاسفانه برخی دشمنان پرسپولیس قصد به حاشیه بردن این تیم و بازیکنانش را دارند که شما باید با سعه صبر و تحمل سختی ها اجازه رسیدن به اهداف این گروه را ندهید.

وی ادامه داد: ما هم قبول داریم که پرسپولیس مشکلات مالی زیادی دارد که همه ما را با مشکل مواجه کرده است اما تلاش می کنیم در آینده این مشکلات را به حداقل برسانیم.

انصاریفرد سپس به بازیهای خوب این تیم در ابتدای فصل اشاره کرد و افزود: شما به گونه ای بازی کردید که توانستید در ابتدای فصل بیش از 70 هزار تماشاگر را به ورزشگاه بکشانید و باعث آشتی مردم با فوتبال شوید. من از شما می خواهم که با ارائه فوتبالی قابل قبول، مجددا به روزهای اوج ابتدای فصل برگردید و تماشاگران را به ورزشگاه ها بکشانید.

وی خطاب به بازیکنان پرسپولیس گفت: شما ثابت کرده اید که می توانید کارهای بزرگ انجام دهید و این انتظار وجود دارد که در ادامه رقابتهای لیگ برتر نیز روند رو به رشد خود را ادامه دهید. ما باید قدر هواداران و تماشاگرانمان را بدانیم و با ارائه بازیهای قابل قبول آنها را همچنان راضی نگه داریم.

انصاریفرد سپس با تاکید بر حفظ اصرار باشگاه گفت: ما همه اعضای یک خانواده هستیم که باید مسائل داخلی را در باشگاه حل کنیم. من از شما می خواهم مسائل و مشکلات مالی باشگاه را به رسانه ها نکشانید و با حضور در باشگاه مشکلاتتان را مطرح کنید.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم هرچه سریعتر مشکلات مالی بازیکنان را حل کنیم که درهمین راستا تا 45 روز آینده پیش قسط دوم قراردادها را پرداخت خواهیم کرد. البته تلاش می کنیم این اتفاق زودتر بیفتد اما قطعا دیرتر از 45 روز نخواهد شد.

محمدحسن انصاریفرد در پایان صحبت هایش خطاب به بازیکنان گفت: درست است که باشگاه پرسپولیس مشکلات بسیار زیادی دارد اما قبول کنید که برخی باشگاههای دیگر که ردیف بودجه هم دارند هنوز پیش قسط بازیکنانشان را پرداخت نکرده اند. تیمی مثل استقلال هم هنوز پاداش قهرمانی فصل گذشته بازیکنانش را پرداخت نکرده است اما بازیکنان این تیم هیچ اعتراضی به این روند نداشته اند و مسائلی مثل غیبت در تمرینات و قهر کردن از مراسم باشگاه را در پیش نگرفته اند.

پس از صحبت های مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برخی از بازیکنان این تیم نیز نظرات و پیشنهادات خود را با وی در میان گذاشتند.