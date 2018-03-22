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۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹

از بامداد امروز انجام شد؛

حرکت قطارها و هواپیماها با ساعت جدید

حرکت قطارها و هواپیماها با ساعت جدید

با توجه به یک ساعت به جلو کشیده شدن ساعت رسمی کشور، کلیه برنامه ریزی های حمل و نقل عمومی کشور نیز بر این اساس تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: کلیه پروازهای نوروزی که از دوم فروردین به بعد برنامه ریزی شده‌اند، با ساعت جدید انجام خواهند شد.

طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته، ایرلاین‌ها و فرودگاه‌ها این تغییرات ساعتی را در برنامه‌های خود به کار خواهند بست و از این رو مسافران باید با ساعت جدید حرکت خود را تنظیم کنند.

همچنین شرکت‌های حمل و نقل ریلی نیز اعلام کرده‌اند که با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، مسافران قطارها باید زمان حضور خود در ایستگاه ها را به تناسب این تغییرات ساعتی برنامه ریزی کنند تا معطلی بیش از حدی برای آنها به وجود نیاید.

بر اساس مصوبه ای که سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده، ساعت رسمی کشور در آغاز هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود و در نخستین روز پاییز هر سال به عقب بر می گردد.

کد مطلب 4256858
فرشته رفیعی

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