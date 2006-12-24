مجلس مانع از اجرای حکم اعدام نوجوانان مجرم شود

ربابه قادری در گفتگو با خبرنگار مهر به ابلاغ 3 مورد حکم اعدام مجرمان نوجوان در سال جاری اشاره و گفت: در دادگاه اطفال تا کنون حکم اعدامی صادر نشده و تلاش شده رضایت خانواده اولیای دم جلب شود اما این احکام در حال حاضر در دادگاه کیفری استان صادر می شود.

وی با بیان اینکه حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال اجرا نمی شود ، تصریح کرد: در ایران حکم اعدام مجرم نوجوان پس از اینکه سن مجرم از 18 سال گذشت ، اجرا می شود.

قادری گفت: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته حکم اعدام برای نوجوانان صادر نمی شود و امید است چنین حکمی حتی در دادگاه کیفری استان نیز صادر نشود.

سرپرست مجتمع قضائی اطفال ، تصویب لایحه جدید دادگاه اطفال را گامی در جهت خودداری از اجرای حکم اعدام برای نوجوانان ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه در این قانون حکم اعدام برای نوجوانان حذف شده است ، بنابراین انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریع تر نسبت به تصویب این لایحه تصمیم لازم را اتخاذ کنند تا زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.