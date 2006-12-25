بی برنامگی لیگ بیشتر از باخت ناراحتمان می کند

آرام فدایی پس از شکست برابر فولاد مبارکه سپاهان ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: برد و باخت جزیی از ورزش است. من از کار تمام بچه ها راضی هستم. آنها تمام تلاش خود را بکار بستند ولی اینکه چرا این مسابقه را اینقدر با تاخیر انجام دادند جای سوال دارد؟

سرمربی تیم کاراته نفت ادامه داد: ما صبح وارد سالن شده و با شرایط مطلوب خود را آماده مسابقات کردیم ولی در نهایت مسابقه عصر انجام شد. اینکه چه اصراری بر انجام همزمان مسابقات سوپر لیگ و لیگ برتر است مشخص نیست. با این وجود لیگ لطمه خورد و برگزاری این دو لیگ باید تفکیک شود.

فدایی در مورد قضاوت داوران گفت: این هفته داوری خوب بود فقط امتیاز آخری که در مبارزه آخر به ترک زاد دادند کمی مشکوک بود. آن تکنیک امتیاز نداشت ولی نظر داورها این چنین نبود. همان تکنیک سرنوشت بازی را تغییر داد.

سرمربی نفت اهواز درمورد حضور ملی پوشان گفت: قبل از هر چیز باید بگویم درست نبود بلافاصله بعد از بازگشت تیم از دوحه مسابقات لیگ انجام شود. آنها هم علی رغم خستگی و با توجه به شرایط حساس به درخواست ما جواب داده و بازی کردند. هر چند پیروز شدند ولی خستگی درساق پاها نمایان بود.

فدایی درپایان گفت: این هفته فولاد و دانشگاه آزاد شرایط خوبی داشتند و بازیهای خود را نیز با پیروزی پشت سر گذاشتند ولی ما در ادامه لیگ سعی می کنیم تا با جبران این باخت ها به صدر جدول باز گردیم.