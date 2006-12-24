سرنوشت قهرمانی با یک اشتباه تغییر می کند/ سه تیم شانس قهرمانی دارند

سرمربی تیم کاراته فولاد مبارکه سپاهان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: بازی برابر نفت اهواز سخت و نفس گیر بود. تا ثانیه های آخر هم مشخص نبود چه تیمی برنده است که در نهایت ضربه ترک زاد یک امتیاز برای پیروزی ما به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: از کار بچه ها راضی هستم. تلاش آنها پیروزی تیم ما را رقم زد. من در یک وزن دست به ریسک زده و حسنی پور را با 17 سال سن در یک وزن بالاتر استفاده کردم و او نیز با پیروزی خود جواب اعتماد ما را داد. در مجموع تمام بچه ها خوب کارکردند .

شاطرزاده در مورد برگزاری مسابقات لیگ گفت: فدراسیون باید برای 2 هفته باقیمانده لیگ فکری اساسی کند. باید سوپر لیگ و لیگ برتر را جدا برگزار کند. اگر قرار است مسابقات همزمان انجام شود حداقل 4 تاتامی پهن کنند تا این مشکلات پیش نیاید. ما صبح ساعت 30/7 وارد سالن شدیم و وزن کشی کردیم یک بازی ساعت 11 و یک بازی ساعت 15 برگزار شد که این فاصله زمانی روی کار بچه ها تاثیر منفی می گذارد.

عضو سابق تیم ملی در مورد ادامه مسابقات لیگ گفت: بازیها به اوج حساسیت رسیده و شکست نفت برابر شیرین فراز این حساسیت را دوچندان کرده است. در حال حاضر 3 تیم بالای جدول از شانس برابری برای قهرمانی برخوردارند که کوچکترین اشتباه تمام اندوخته های یک فصل تیم رااز بین می برد. باید از این پس هم خوب تمرین کنیم و هم در انتخاب ارنج مناسب بیشتر دقت کنیم.

سرمربی فولاد درپایان با ابراز رضایت از قضاوت داوران گفت: این هفته داوریها به بهترین نحو و بدون نقص انجام شد.