مسابقات انتخابی جام جهان پهلوان تختی برگزار می شود/ دعوت فدراسیون کشتی ایران از تیم های معتبر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی برای راهیابی کشتی گیران برتر وزن های مختلف به این رقابت ها روزهای 10 و 11 دی ماه جاری در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

مراسم وزن کشی رقابت های انتخابی جام جهان پهلوان تختی نیز قرار است ساعت 17 روز نهم دی ماه جاری انجام شود.

مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی یادواره " خلیج همیشه فارس" روزهای 28 و 29 دی ماه جاری در بندرعباس برگزار می شود.

فدراسیون کشتی کشورمان از تمام کشورهای صاحب نام کشتی جهان برای شرکت در رقابت های جام تختی دعوت کرده است.

تیم کشتی آزاد آمریکا اولین تیمی است که برای شرکت در رقابتهای سال جاری جام جهان پهلوان تختی اعلام آمادگی کرده است.

تیم کشتی آمریکا با 14 کشتی گیر و 6 مربی در این رقابت ها شرکت می کند و کشتی گیران مطرحی چون مایک زادیک، محمد لاوال و لی فولهارت در ترکیب تیم آمریکا حضور دارند.