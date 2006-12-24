ارسال رونوشت ثبت مسجد همت به شهرداری / شهرداری برای آثار تاریخی موظف به استعلام از میراث فرهنگی است

حمید بقایی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص زمان ثبت مسجد تاریخی همت در فهرست آثار ملی گفت : این مسجد سال گذشته به ثبت رسیده ، در صورتی که تخریب آن 4 یا 5 ماه گذشته انجام شده است .



وی افزود : نمی توان یک اثر تاریخی را بعد از تخریب به ثبت رساند، به همین دلیل این اظهار شهرداری که بنا بعد از تخریب به ثبت رسیده به هیچ وجه درست نیست.

بقایی خاطر نشان کرد : هنگامی که دستور تخریب یک بنا و یا مجوز تغییر بنا صادرمی شود چنانچه بنای مورد نظر از قدمتی برخوردار باشد و یا حتی اگر به این موضوع مشکوک نیز باشند شهرداری موظف است از سازمان میراث فرهنگی استان استعلام بگیرد و طبیعی است در مورد تخریب مسجد همت شهرداری باید ابتدا استعلام می کرد و سپس دست به تخریب می زد اما این امر صورت نگرفته است.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد : البته هنگامی که یک اثر تاریخی به ثبت می رسد همان زمان به سازمان های ذیربط مانند شهرداری رونوشت آن ارسال می شود بنابراین سازمانها در جریان کامل این امر قرار می گیرند.

بقایی تصریح کرد : در صورتی که شهرداری نظر سازمان میراث فرهنگی را در خصوص بازسازی به حالت اولیه مسجد همت تامین نکند در این صورت طبیعی است که مجبور می شویم از روش های دیگر استفاده و از شهرداری شکایت کنیم.