  1. سلامت
  2. درمان
۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

مشاور وزیر بهداشت خبر داد؛

۴۰۰ گونه تجهیزات پزشکی در انتظار ممیزی وزارت بهداشت

۴۰۰ گونه تجهیزات پزشکی در انتظار ممیزی وزارت بهداشت

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: بعد از ابلاغ سیاست های کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، با حجم زیادی از سرمایه گذاری در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در کشور روبرو هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا مسائلی، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ گونه تجهیزات پزشکی با کلاس خطر C و D (با عمق تکنولوژی بسیار بالا و پیچیده) در دستور کار ممیزی وزارت بهداشت قرار دارد و تولید کنندگان این کالاها که عموما شرکت های دانش بنیان هستند، درخواست ممیزی محصولات خود را ارائه داده اند که با تراکم سنگین ارزیابی این محصولات روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: در چند سال آینده، شاهد تجاری و صنعتی سازی تجهیزات پزشکی ایران خواهیم بود و امیدواریم که تولید این محصولات بتواند علاوه بر تامین نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی، سهم تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند.

مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: با پیشرفت های عظیم تجهیزات پزشکی ایران، در سالهای آینده شاهد حضور تولید کنندگان ایرانی در نمایشگاه های بین المللی و معتبر جهان و افزایش سهم آنها در بازارهای جهانی خواهیم بود و وزارت بهداشت نیز موظف است که زیرساخت های توسعه صادرات محصولات ایرانی را فراهم کند.

کد مطلب 4256945
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه