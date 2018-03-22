۴۰۰ گونه تجهیزات پزشکی در انتظار ممیزی وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا مسائلی، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ گونه تجهیزات پزشکی با کلاس خطر C و D (با عمق تکنولوژی بسیار بالا و پیچیده) در دستور کار ممیزی وزارت بهداشت قرار دارد و تولید کنندگان این کالاها که عموما شرکت های دانش بنیان هستند، درخواست ممیزی محصولات خود را ارائه داده اند که با تراکم سنگین ارزیابی این محصولات روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: در چند سال آینده، شاهد تجاری و صنعتی سازی تجهیزات پزشکی ایران خواهیم بود و امیدواریم که تولید این محصولات بتواند علاوه بر تامین نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی، سهم تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند.

مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: با پیشرفت های عظیم تجهیزات پزشکی ایران، در سالهای آینده شاهد حضور تولید کنندگان ایرانی در نمایشگاه های بین المللی و معتبر جهان و افزایش سهم آنها در بازارهای جهانی خواهیم بود و وزارت بهداشت نیز موظف است که زیرساخت های توسعه صادرات محصولات ایرانی را فراهم کند.