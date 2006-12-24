رهبر انگلیکنهای جهان ساخت دیوار حائل اسرائیل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسش تودی، دکتر ویلیامز گفت: این دیوار نماد هراسی هولناکی است که ساکنان هرطرف دیوار را در زندانی نگاه داشته است، اما درست درمکانی قرار گرفته که خداوند بیش از 2000 سال پیش پیامبر خود را برای رهایی مردم فرستاد.

دکتر ویلیامز به نمایندگی از هیئت مسیحی بریتانیا که به زادگاه مسیح سفر کرده بودند صحبت کرد. اسقف اعظم وست مینستر کاردینال مورفی اوکانر رهبر کلیساهای آزاد بریتانیا، دیوید کافی پاتریاک ارمنی بریتانیا ، اسقف ناتهان نوهانیسیان از رهبران کلیساهای مسیحی بریتانیا بودند که به نشانه همدلی با مسیحیان بیت لحم به زادگاه مسیح سفر کردند.

این هئیت که با رهبران مسیحی بیت المقدس همراهی می شدند از موانع ایست و بازرسی اسرائیلی گذشتند تا به شهر بیت المقدس راه یابند، چرا که دیوار حائل اسرائیل مانع از ارتباط بیت لحم با بیت المقدس می شود.

محکومیت دیوار حائل اسرائیل از سوی دکتر روان ویلیامز در واکنش به اظهارات دکتر ویکتور بطارسه شهردار بیت لحم صورت گرفت که شرایط اقتصادی خانواده های این شهر را دشوار توصیف کرد و آن را به ساخت دیوار حائل اسرائیل نسبت داد.

وی گفت: آینده صلح به گفتگو بستگی دارد نه جدایی، حضور شما رهبران مسیحی این دیوار قبیح را به چالش می طلبد.

اسقف اعظم کانتربری نیز اظهار داشت که حضور آنها در بیت لحم تأکید بر این است که مردم این شهر فراموش نشده اند.

در پی سخنرانیهای دکتر ویلیامز و شهردار بیت لحم، ویکتور بطارسه به این هئیت بریتانیایی نشانهای افتخار شهروندی بیت لحم اعطا کرد.

به گزارش مهر، اگر چه رژیم اسرائیل ادعا می کند که این دیوار را برای جلوگیری از حملات فلسطینیها احداث می کند، اما در واقع در ساخت آن اهداف سیاسی از جمله به انزوا کشاندن مردم فلسطین را دنبال می کند.