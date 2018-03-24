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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

۱۵ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در همدان معدوم شد

۱۵ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در همدان معدوم شد

همدان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۱۵ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در همدان معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازوابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، جلال‌الدین امیری با اشاره به آخرین وضعیت بازرسی‌های بهداشت محیط در نخستین روزهای سال جدید، اظهار داشت: بازرسان بهداشت محیط استان طی ایام نوروز به صورت ویژه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن پذیرایی مسیرراهی و اماکن اقامتی استان را کنترل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه طرح سلامت نوروزی استان همدان از ۱۵ اسفندماه سال ۹۶ آغاز شده و تا ۱۵ فرودین سال ۹۷ ادامه دارد، گفت: تاکنون ۳۰۰ مورد نمونه‌بردای مواد غذایی صورت گرفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در این مدت ۹۳ اماکن متخلف تعطیل شده و ۷۲۷ مورد اخطاریه برای متصدیان صادر شده است، گفت: ۳۰۸ مورد از اماکن بین راهی بازدید شده است.

وی با اشاره به ۵ هزار و ۹۹۲ مورد کلرسنجی آب، عنوان کرد: ۱۵ تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف معدوم‌ شده است.

کد مطلب 4256976

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