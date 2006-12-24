اثباتی در خصوص آخرین فعالیت های به خبرنگار مهر گفت: "فیلم "پاداش سکوت" نخستین همکاری من با مازیار میری است. فیلم متنی متفاوت و نو دارد و اثری در ژانر اجتماعی با مضمونی درباره دفاع مقدس است. در این فیلم به عنوان طراح صحنه و لباس فعالیت می کنم. بخش اعظم داستان در تهران امروز و لوکیشن‌های خیابانی و داخلی می گذرد که در این بخش‌ها شرایط صحنه و لباس بازیگران را با توجه به شرایط روز طراحی کرده ام."



وی خاطرنشان کرد: "یکی از صحنه های مهم فیلم در محوطه استخری اتفاق می افتد که باید به صورت یک کانال آب در دوران دفاع مقدس طراحی می شد و بخشی از لوکیشن صحنه های جنگی فیلم را تشکیل می داد. فیلمبرداری این بخش بر عهده یک فیلمبردار خارجی به نام ساشا بود. ما در این صحنه به بازسازی جزایر جنوبی کشور با استفاده از نی و دیگر وسایل طبیعی پرداختیم."



این طراح صحنه یادآور شد: "داستان فیلم به صورت فلاش بک به دوران دفاع مقدس وارد می شود. عمده تمرکز ما در طراحی صحنه معطوف به طراحی صحنه های فلاش بک فیلم بود. به خاطر برخورداری فیلم از صحنه های جنگی، کار در این اثر برای من جذابیت های زیادی داشت. در مورد طراحی لباس های جنگی نیز به واسطه زمان فیلم از لباس های ارتشی استفاده کردیم."



فیلم سینمایی "پاداش سکوت" که در حال حاضر مراحل پایانی فیلمبرداری را پشت سر می گذارد، بر اساس فیلمنامه ای از مازیار میری ساخته می شود. در خلاصه داستان آمده است: خیلی ها به خاطر ما شهید شدند تا ما زندگی کنیم. غیر از اسم تابلو کوچه تون، چند تا اسم دیگه از اون آدم ها رو به خاطر دارید؟ یحیی یکی از آن اسم هاست.



در این فیلم پرویز پرستویی، آتیلا پسیانی، پریویش نظریه، رضا کیانیان، جعفر والی، مهتاب کرامتی و فرهاد اصلانی بازی می کنند. بهرام بدخشانی مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی، مهران ملکوتی صدابردار و محسن علی اکبری تهیه کننده این فیلم هستند.