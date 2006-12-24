جریمه و توقف اتوبوس های خصوصی در پایتخت

محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اتوبوس های خصوصی هفته ای یک بار کمیته انضباطی تشکیل می شود.

وی درباره تعداد اتوبوس های متوقف شده و رقم جریمه ، خبری اعلام نکرد.

این مقام مسئول در پاسخ به سئوالی دیگر ، دلیل سرپا ایستادن مسافران را در اتوبوسهای خصوصی غیر استاندارد بودن چیدمان صندلی ها دانست.

احمدی بافنده تاکید کرد: از ابتدا هم قرار نبود مسافران در این اتوبوس ایستاده باشند ، بنابراین به دنبال رایزنی هایی برای تکمیل صندلی های مکمل این خودروها هستیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: رعابت نکردن حریم صندلی های زنانه و مردانه ، سیگاری بودن راننده ، توقف در ایستگاه های غیر مجاز و... از جمله موارد تخلف درج شده در آئین نامه انضباطی این ناو گان خصوصی به شمار می رود.

احمدی بافنده در خصوص توقف بیش از حد اتوبوس های ریالی در ایستگاه های مبداء اظهار کرد: مشکل کمبود سوخت حدود نیمی از ناوگان گاز سوز شرکت واحد اتوبوسرانی درست در آغاز فصل سرما بر این مشکلات دامن زده است.

وی ضمن پذیرش این امر با ابراز امیدورای گفت: در صورت آغاز فعالیت 2400 دستگاه اتوبوس متوقف شده گاز سوز ، این مشکلات تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.