گاهشمار موضوع هسته ای ایران از سال 2003 تا تصویب قطعنامه 1737

به گزارش خبرگزاری مهر ، موضوع هسته ای ایران از 3 سال گذشته تا کنون به عنوان یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی به شمار می آید. در حالی که برخی کشورهای غربی ایران را متهم به انجام فعالیتهای غیر متعارف هسته ای می کند ، اما این کشور همچنان بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید می کند.



مهمترین تحولات مربوط به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران از سال 2003 تا کنون به نقل ازاین نشریه آلمانی به این شرح است:



فوریه - می 2003 :

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کردند؛ آمریکا از دسامبر 2002 ایران را به انجام فعالیتهای غیر متعارف هسته ای متهم کرده بود .

ژوئن 2003 :

" محمد البرادعی " مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار همکاری بیشتر ایران با این آژانس شد .

آگوست 2003 :

آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد که بازرسان نشانه هایی از اورانیوم در نطنز پیدا کرده اند .

سپتامبر 2003 :

بر اساس قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران تا پایان اکتبر سال 2003 مهلت دارد تا به شفاف سازی برنامه هسته ای خود بپردازد .

اکتبر 2003 :

ایران بنا به درخواست جامعه بین المللی، فعالیت غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد .

دسامبر 2003 :

ایران پروتکل الحاقی آژانس را به امضا رساند .

مارس 2004 :

آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا ماه ژوئن تمام اطلاعات لازم درباره برنامه هسته ای خود را ارائه دهد .

آگوست 2004 :

ایران توافق اکتبر 2003 را زیر سوال برد .

سپتامبر 2004 :

بر اساس توافق انجام شده در وین از ایران خواسته شد تا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند .

می 2005 :

گفتگوهای ایران و نمایندگان اتحادیه اروپا بی نتیجه ماند .

ژوئن 2005 :

" محمود احمدی نژاد " رئیس جمهوری جدید ایران از تداوم فعالیتهای هسته ای این کشور خبر داد .

آگوست 2005 :

ایران فعالیت غنی سازی به حالت تعلیق در آمده خود را در اصفهان از سر گرفت .

17 سپتامبر 2005 :

رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تصمیم کشورش برای تداوم فعالیتهای هسته ای خبرداد . تهران پیشنهاد اقتصادی تروئیکای اروپایی(فرانسه، انگلیس و آلمان) را رد کرد .

3 ژانویه 2006 :

ایران پس از دو سال وقفه، برخی از فعالیتهای هسته ای خود را از سر گرفت .

10 ژانویه 2006 :

بازرسی از تجهیزات هسته ای ایران از سر گرفته شد .

4 فوریه 2006 :

ایران همکاری با آژانس را قطع کرد و به بازرسان اجازه بازدید از تجهیزات هسته ای را نداد .

13 فوریه 2006 :

تهران به فعالیت غنی سازی ادامه داد .

26 فوریه 2006 :

ایران و روسیه بر سر غنی سازی اورانیوم به توافق رسیدند .

29 مارس 2006:

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار توقف فعالیت غنی سازی اورانیوم در ایران شد .

11 آوریل 2006:

احمدی نژاد، ایران را کشور هسته ای خواند .

13 آوریل 2006 :

البرادعی اعلام کرد که رد پایی از فعالیت غیر متعارف هسته ای در برنامه ایران دیده نشد .

18 آوریل 2006:

اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانستند در قبال موضوع هسته ای ایران به توافق برسند .

28 آوریل2006 :

ایران درخواست شورای امنیت را رد کرد .

3 می 2006 :

ایران فعالیت غنی سازی اورانیوم را ادامه داد .

7 می 2006 :

تهران تهدید به خروج از ان پی تی کرد .

8 می 2006 :

احمدی نژاد در نامه ای خطاب به " جرج بوش " رئیس جمهوری آمریکا پیشنهادهایی را برای خروج از اختلاف نظر درباره موضوع هسته ای کشورش مطرح کرد .

10 می 2006 :

آلمان، فرانسه و انگلیس پیشنهادهای اقتصادی را به ایران ارائه داده و خاطر نشان کردند در صورت رد آنها ، با تحریم روبرو خواهد شد .

12 می 2006 :

بازرسان آژانس نشانه هایی از اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران پیدا کردند .

1 ژوئن 2006 :

پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان ، بسته پیشنهادی جامعی را در اختیار ایران گذاشتند .

6 ژوئن 2006 :

" خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران را به همکاری دعوت کرد .

12 جولای 2006 :

وزرای امورخارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان در دیدار یکدیگر در پاریس، پیش نویس قطعنامه ای را علیه ایران تنظیم کردند .

31 جولای 2006 :

شورای امنیت تا 31 آگوست به ایران مهلت داد تا به خواسته های مطرح شده جامه عمل بپوشاند .

1 آگوست 2006 :

رئیس جمهوری ایران، قطعنامه شورای امنیت را رد کرد .

22 آگوست 2006 :

ایران آمادگی خود برای همکاری با آژانس به شرط تداوم فعالیت غنی سازی اورانیوم را اعلام کرد .

31 آگوست 2006 :

ایران ضرب الاجل شورای امنیت را رد کرد .

17 اکتبر 2006 :

وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که موضوع هسته ای ایران برای حل و فصل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود .

23 دسامبر 2006 :

شورای امنیت در نهایت قطعنامه ضد ایرانی خود را به تصویب رساند .