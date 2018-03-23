تثبیت جایگاه سومی ملایی/ سقوط چهار پله ای محجوب و بریمانلو

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان سومین گرنداسلم سال ۲۰۱۸ که به مدت دو روز در «یکتانبورگ» روسیه برگزار و با یک نشان برنز برای سعید ملایی همراه بود، فدراسیون جهانی جدیدترین رنکنیگ بهترین های دنیا در اوزان مختلف اعلام کرد.

سعید ملایی که یک نشان برنز برای کشورمان در این مسابقات کسب کرد، ۱۵۰ امتیاز به داشته خود افزود و با ۴۵۹۳ امتیاز جایگاه خود را در مکان سوم رد بندی حفظ کرد. در وزن ۸۱- کیلوگرم «خالمورزایف» روسی با ۴۸۵۰ امتیاز در صدر قرار دارد و «فرانک دی ولت» از هلند با ۴۶۳۰ امتیاز بالاتر از ملایی، در مکان دوم قرار دارد.

جواد محجوب نماینده وزن ۱۰۰+ کیلوگرم کشورمان که در روسیه دور اول باخت و حذف شد، با ۹۶۰ امتیاز و چهار پله سقوط در مکان چهلم ایستاده است. محمدبریمانلو هم در وزن ۷۳- کیلوگرم با ۱۴۱۹ امتیاز و چهار پله سقوط به مکان بیست و ششم رفت.

جودو ایران در دو وزن ۱۰۰- و ۹۰- کیلوگرم نماینده ای در بین ۱۰۰ نفر برتر رنکینگ ندارد. در وزن ۶۰- کیلوگرم رشنونژاد در مکان ۳۱ و در وزن ۶۶- کیلوگرم قاسم نوری زاده در مکان چهل و پنجم است.