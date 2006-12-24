روسیه در دقیقه 90

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تهران امروز در ستون "یک پرسش، یک نگاه" امروز خود آورده است: اما اینکه آیا ملت ایران و سیاستمداران ایرانی، می توانند به این کشور اعتماد کنند، موضوعی است که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده است. کنش مسکو در دقیقه 90 در مقابل پرونده هسته ای ایران ، موضوعی است که "تهران امروز" در گفتگو با دکتر علیرضا اکبری کارشناس اموربین الملل به بررسی آن پرداخته است.

معاون وزیر سابق دفاع در این گفتگو اظهار داشت: روسیه در تلاش برای بازیابی موقعیت منطقه ای و بین المللی خود است و از این رو به توسعه و گسترش مناسبات مثبت و متقابل با همسایگان خود نیاز دارد.

دکتر علیرضا اکبری، روسیه را کشوری خواند که در حال تحول است و افزود: این کشور هم در خارج نزدیک خود در قفقاز و حوزه آسیای مرکزی و هم در سیستم تابع خلیج فارس و خاورمیانه به همراهی و هماهنگی باهمسایگان خود به ویژه ایران نیاز دارد.

وی تاکید کرد: روسیه بیش از آنکه با ایالات متحده آمریکا و غرب احساس شراکت کند، با آنها احساس رقابت دارد و در این رقابت به همراهان و همپیمانی قوی نیاز دارد، از این رو ایران نیز روسیه را در همین محیط می بیند.

اکبری با اشاره به ظرفیت ها و اهمیت روسیه در سطح بین الملل گفت: ایران هر چند که این اهمیت ها را به خوبی می داند و از این رو به این کشور اعتماد دارد ولی هرگز سیاست خارجی و مهمترین مسئله امنیت ملی خود را در گرو اعتماد به روسیه قرار نمی دهد چرا که در مسیر آینده مشخص نیست مسکو تا کجا تمایز منافع خود را با غرب به رسمیت می شناسد و تا کجا رفتارهایش همسو با منافع مشترک با ایران است.

رئیس موسسه راهبردی تصمیم بر خطوط قرمز ایران تاکید کرد و ادامه داد: جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و موضوع هسته ای خود، صدور قطعنامه تحریم علیه ایران را محتمل می داند و از آثار مخرب آن نیز کاملا باخبر است خطوط قرمز خود را پشت سر بگذارد و از حقوق خود صرف نظر کند.

وی چالش های غرب و روسیه را کاملا جدی خواند و گفت: غرب در تلاش است با فشار برروسیه در حوزه های گرجستان، روسیه سفید و حفره سیاسی ، امنیتی خارج نزدیک روسیه، این کشور را وادار کند در موضوع ایران با آنها سازش کند و این احتمال وجود دارد که کشورها با اولویت بندی منافع خود موقتا از تحقق منفعتی کوتاه آمده و بر سر موضوعی مجبور به سازش شوند و این بسته به تشخیص روس هاست که به سازشی مقطعی تن دهند یا بر حفظ پیوندهای همسایگی تاکید کنند.

وی در پایان گفت: به هر تقدیر روسیه باید بداند که منافع مقطعی تغییر می کنند ولی جغرافیا ثابت است و تغییر نمی کند. ما و روسیه همسایه ای و همواره مسائل ، چالش ها و منافع مشترک بسیاری با هم خواهیم داشت.