تحریم راه حل موضوع هسته ای ایران نیست / گفتگوها باید از سرگرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین اعلام کرد که اگر چه از قطعنامه تحریمهای شورای امنیت حمایت می کند ، اما فکر نمی کند که تحریمها بتواند این مسئله را حل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین طی بیانیه ای اعلام کرد:" ما امیدواریم که این قطعنامه با جدیت اجرا شود، اما همچنین فکرمی کنیم که تحریمها هدف نیستند و نمی توانند یک راه حل دائمی برای این مسئله باشند."

لیوجیانچائوتصریح کرد: چین ازهمه طرفها می خواهد تا به تلاشهای دیپلماتیک همه جانبه برای اعمال فشار درجهت از سرگیری زودهنگام گفتگوها ادامه دهند و به دنبال یک راه حل طولانی مدت و جامع باشند."

وی افزود:"طرف چینی از همان ابتدا از سیستم منع گسترش سلاحهای هسته ای حمایت و با گسترش سلاحهای هسته ای مخالفت کرده و امیدوار است که هیچ آشفتگی در خاورمیانه وجود نداشته باشد."

این مقام چینی خاطر نشان کرد:"چین همچنین از تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران از طریق گفتگوها حمایت می کند."

شورای امنیت شب گذشته قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند که این قطعنامه، برنامه های هسته ای و موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار داده که توقف غنی سازی را متوقف نکرده است.

شورای امنیت مدعی است که ایران با ادامه فعالیت های هسته ای خود و متوقف نکردن غنی سازی می تواند تهدیدی بزرگ به شمار رود.

این قطعنامه که از سوی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شده بود؛ از مدتها پیش با مخالفت روسیه و چین روبرو بود ودر این مدت نیز کشورهای اروپایی تغییراتی را در پیش نویس قطعنامه خود انجام دادند.

در قطعنامه مذکور از ایران خواسته شده است تا تمام فعالیت های تحقیقاتی خود در زمینه غنی سازی اورانیوم را که به زعم تهیه کنندگان این قطعنامه، می تواند برای تولید سوخت برای نیروگاههای هسته ای و همین طور برای ساخت بمب مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کند.

همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا فعالیت های تحقیق و توسعه را که می تواند در ساخت و یا تولید بمب اتمی استفاده شود، متوقف کند.