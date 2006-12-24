آغاز کار مطالعاتی 30 طرح خوشه صنعتی در کشور

معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به این که ایجاد خوشه‌های صنعتی باتوجه به استعداد، وضعیت و پتانسیل های موجود در هر منطقه ادامه خواهد یافت تا خوشه صنعتی مربوط به آن منطقه به تدریج شکل گیرد، گفت: بحث خوشه های صنعتی از حدود 6-7 سال قبل مطرح شد و ظرف 5 سال گذشته بیشتر به دنبال فرهنگ سازی در زمینه معرفی خوشه‌های صنعتی بودیم.

محمد رضا نوتاش افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از سال 83 وارد فاز عملیاتی کردن خوشه های صنعتی شد که نتیجه آن تدوین برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی بود.

به گفته وی، بر اساس اقدامات سال 83 توانستیم در سال 84 تعداد قابل ملاحظه ای از پروژه های توسعه خوشه های صنعتی را آغاز کنیم و همزمان با این کار از سال 81 مذاکراتی با یونیدو آغاز کردیم تا عملا از اواخر سال 84 کارهای اجرایی آغاز شد.

معاون وزیرصنایع و معادن با اشاره به این که هم اکنون ایجاد 15 خوشه صنعتی در دست اجرا است، تصریح کرد: از میان آنها تا کنون دو خوشه صنعتی تزریق پلاستیک مشهد و مبلمان ملایرعملیاتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون قرارداد سه خوشه صنعتی مهم یعنی خوشه چرم تهران ، سفال سرامیک همدان و قطعات خودروی تبریز با یونیدو درحال اجرا است که امیدواریم درسال آینده عملیاتی شود.

نوتاش با اشاره به این که هم اکنون 30 طرح خوشه صنعتی دردست مطالعه و بررسی است ، افزود: قرار است که درهر استان حداقل یک خوشه صنعتی ایجاد شود.