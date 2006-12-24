بوش برای اشتغال زایی در عراق یک میلیارد دلار اختصاص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی تایمز با بیان این مطلب نوشت : در پی طرح پیشنهاد برخی از مقامهای آمریکایی مبنی بر اینکه با ایجاد اشتغال برای مردم عراق می توان نا آرامی های این کشور را کاهش داد، بوش در حال بررسی اعطای یک کمک 1 میلیاردی به دولت عراق است.

بر همین اساس به احتمال زیاد بوش در ترسیم سیاست های جدید آمریکا در عراق، اعطای این کمک مالی را نیز مد نظر قرارخواهد داد.

از سوی دیگر برخی از فرماندهان پنتاگون معتقدند فقط با اعزام نیروی بیشتر به عراق نمی توان بحران این کشور را حل کرد و اعزام نیروهای بیشتر بدون کمک گرفتن از راه حل های دیگر،فقط سبب افزایش کشته های آمریکا در جنگ عراق می شود، از همین رو کمک به اشتغال زایی در عراق به عنوان یکی از راه حل های مناسب قلمداد می شود.

لازم به ذکر است چندی پیش نیز ژنرال پیتر چیارلی(Peter Chiarelli )، که فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در عراق را در یک سال گذشته بر عهده داشت، اعلام کرده بود: آنچه موجب آرامش در عراق می شود اشتغال زایی و بازسازی در این کشور است.



وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در یک ترفند تازه برای کاهش سطح ناآرامیها در عراق به سلاح ایجاد شغل در این کشور روی آورده است. این درحالی است که بسیاری می گویند این اقدامی است که باید سالها پیش مورد استفاده قرار می گرفت.

مقامهای دفاعی و فرماندهان نظامی آمریکا می گویند که افزایش سطح بیکاری - در حدود 70 درصد در برخی مناطق - سبب

می شود تا مردان عراقی از آشوبگران پولی را برای جاسازی بمب در خیابانها و یا حمله به نظامیان آمریکایی دریافت کنند. دیگر عراقیها نیز به علت کیفیت بد زندگی خود به حملات فرقه ای می پیوندند.