بازی مقاومت فارس - استقلال حتما برگزار می شود / حریف سایپا وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز تیم فوتبال مقاومت فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز پذیرای تیم استقلال تهران خواهد بود.

بارش برف که از روز گذشته در شهر شیراز آغاز شده است برگزاری یاد شده در روز جاری را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

با این حال هادی آیت الهی رئیس هیات فوتبال استان فارس در تماس با فدراسیون فوتبال اطمینان خاطر داده در زمان مقرر بازی مقاومت فارس - استقلال برگزار شده و زمین ورزشگاه حافظیه مهیای انجام این بازی خواهد بود.

با توجه به بارش سنگین برف درشهراردبیل امکان سفر تیم فوتبال ذوب آهن این شهر به تهران وجود نداشت و احتمال رویارویی این تیم با سایپا در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی ضعیف بود. با تلاش مسئولان باشگاه ذوب آهن اردبیل در نهایت این تیم روز گذشته از اردبیل به تهران آمد و شب گذشته در شهر کرج مستقر شد. براساس اعلام سازمان لیگ برتر بازی این تیم برابر سایپا عصر امروز در زمان تعیین شده قبلی برگزار خواهد شد.

همچنین با توجه به نامساعد بودن وضعیت زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز مسئولان هیات فوتبال استان خوزستان تصمیم گرفتند بازی استقلال اهواز- صنایع اراک را در وزشگاه نفت اهواز برگزار کنند.