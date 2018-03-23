حضور روزانه ۳۰۰۰ مسافر و مجاور در بقاع متبرکه نهاوند

حجت الاسلام فیض اله اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه شهرستان نهاوند گفت: برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی، غرفه های عفاف و حجاب، پاسخگویی به مسائل شرعی با حضور مبلغین بومی و اعزامی، خیمه های معرفت و برگزاری مراسم سخنرانی مذهبی از جمله برنامه های بقاع متبرکه مجری طرح آرامش بهاری در این شهرستان است.

حجت الاسلام اسدپور به برپایی غرفه ویژه شهدای مدافع حرم در محل شاهزاده محمد و علی(ع) این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: به صورت روزانه یکی از مدافعین حرم با حضور در محل این آستان مقدس به بیان روایت گری از خاطرات رزمندگان و شهدای مدافع حرم می پردازد.

اسد پور در زمینه برپایی خیمه های معرفت در محل آستان مقدش شاهزاده محمد و علی(ع) نیز اظهار داشت: در این آستان مقدس ضمن برپایی چندین غرفه متنوع فرهنگی شامل غرفه مشاوره خانواده، غرفه کودکان (قران بخوان جایزه بگیر، نقاشی بکش جایزه بگیر)، غرفه ویژه شهدا و مدافعان حرم، غرفه مهدویت همراه با ارائه کتب ویژه مهدویت، غرفه صنایع دستی، برنامه های مختلف فرهنگی ویژه این ایام در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف امروز دلسوزان انقلاب، انتقال فرهنگ و معارف دینی و ارزشهای دفاع مقدس در قالب فعالیت های فرهنگی به نسل امروز است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند یادآور شد: از ابتدای عید نوروز به طور میانگین روزانه ۳ هزار مسافر و مجاور در بقاع متبرکه نهاوند حضور یافته اند.