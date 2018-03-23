حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۲ مورد وقف جدید در شهرستان بهار خبر داد.

وی گفت: یک قطعه زمین با مساحت ۱۵۰ مترمربع در روستای حصارقره باغی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیون تومان توسط واقف خیراندیش وجیه اله حاتم پور با نیت کمک به ایتام نیازمند و فعالیت های قرآنی در محل این روستا وقف شد.

وی افزود : دومین وقف جدید یک باب منزل مسکونی است که توسط واقف خیراندیش حاج صادق مهری به مساحت ۱۵۰ متر مربع و به ارزش ۲۵ میلیون تومان با نیت ساخت خانه عالم و استفاده مبلغین روحانی برای استقرار در این مکان ثبت شده است.

حسن نوروزی وقف را میراثی ماندگار عنوان و اضافه کرد: عمل به نیات واقفان خیر اندیش از وظایف اصلی ادارات اوقاف است که توجه جدی نسبت به این امر مهم توسط تمامی متولیان این امر وجود دارد.