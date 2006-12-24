صادرات گاز ایران به ترکیه باز هم کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ترکیش‌پرس،‌ به گفته مقامات دولت ترکیه، در حالی که بر اساس قرارداد دوجانبه، ایران متعهد به صادرات روزانه 27 میلیون مترمکعب گازطبیعی به ترکیه است، اما این میزان از ابتدای ماه دسامبر با کاهش روبرو شده و هم‌اکنون به 7 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.

به گفته مقامات ترکیه‌ای، ایران اعلام کرده که بر اساس بند مندرج در متن قرارداد که مربوط به شرایط اضطراری است، ایران به علت آب‌وهوای بسیار سرد در فصل زمستان حق کاهش صادرات گاز به ترکیه را دارد.

صادرات گاز ایران به ترکیه در هفته گذشته به 18 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته بود که این رقم طی هفته جاری به 7 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

در همین حال، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد این کشور به منظور جبران کاهش صادرات گاز ایران، واردات گازطبیعی از روسیه را از 27 میلیون مترمکعب در روز به 34 میلیون مترمکعب در روز افزایش داده است.