آموزه های 24 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام جم در ستون "یادداشت روز" امروز خود به قلم علی دارابی آورده است: اهم درس ها و عبرتهای انتخابات 24 آذر عبارتست از:

1- تجمیع انتخابات (خبرگان و شوراها) علاوه بر صرفه جویی فراوان مالی بالغ بر 20 میلیارد تومان، نقش قابل ملاحظه ای در افزایش مشارکت مردم در انتخابات داشته است. نکته مهم آن که مشارکت در شوراها 17 میلیون اما در خبرگان 28 میلیون نفر بوده است و این، پاسخ قاطعی به بیگانگان است که همواره تبلیغ می کردند مسئولان نظام، به بهانه حضور مردم برای انتخابات شوراها می خواهند برای خبرگان رای جمع کنند.

2- رفتار انتخاباتی مردم در خبرگان در سراسر کشور معنادار بود: اعتماد فراگیر مردم به دو تشکل معتبر و تاثیرگذار روحانی (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران) به گونه ای بود که 98 درصد از منتخبان خبرگان از فهرست انتخاباتی این دو تشکل بود. مردم به میزان شناختی که از خبرگان داشتند با آرای خود حرف زدند. در برخی استان ها نفر اول خبرگان در دوره پیش به رتبه آخرتنزل یافت، در برخی حوزه های انتخابیه برعکس نوبت گذشته بود. در یک جمله باید گفت سلوک شخصی ، رفتار خانوادگی، موضعگیری های سیاسی و ... ارتباط معناداری با این افزایش و کاهش آراء داشته است. در خراسان ، تهران، فارس و خوزستان می توان نمونه های مهمی را مشاهده کرد.

3- رای مردم در شوراها گویای همه چیز بود؛ رای به چهره ها و افرادی که خود مردم می شناختند از اقبال بیشتری برخوردار شد [مردم از احزاب، رسانه ها و... پیشی گرفتند]، به حاشیه راندن افراطی گری و رادیکالیسم از هر جناحی باشد و متقابلا رای به افراد و فهرست های معتدل و کارآمد، بیان آشکار این سخن است که سازندگی و آبادانی ایران اسلامی نیاز به همه گرایش ها و نحله های فکری دارد، پس وفاق احزاب و جریانات سیاسی مورد انتظار مردم است.

4- انتخابات 24 آذر از جلوه های ویژه زیبایی هایی برخوردار بود: رقابت میان جناح های سیاسی و نیز درون جناح ها، حضور همه احزاب و جریانات سیاسی شناسنامه دار و قانونی، کاهش محسوس تخریب و رنگ باختن جنگ روانی در این انتخابات و تلاش نامزدها و تشکلها برای اثبات داشتنی های خود، توجه افکار عمومی به برنامه داشتن نامزدها و برتری آشکار برنامه محوری بر شعارگرایی و وعده گرایی معمول انتخاباتی و بالاخره حضور همه مردم حتی پیرمرد 121 ساله شهرکردی با 185 فرزند و نوه ، گویای مشارکت همه اقشار مختلف در انتخابات بوده است.

5- هر چند جریان دوم خرداد با بسیج همه نیروها و امکانات در یک ائتلاف بزرگ شرکت کرد اما به میزان ائتلاف نتوانست با اقبال افکار عمومی رو به رو شود. در عین حال دو نکته در جریان دوم خرداد قابل تامل است: ائتلاف همه جریانات و تشکل ها و به حاشیه راندن افراطی گری و رادیکالیسم به گونه ای که در این انتخابات ظهور و بروز نیمه علنی داشتند.

واکاوی رویگردانی افکار عمومی از این جریان به 8 سال حاکمیت دوم خرداد و رفتارها و اقداماتی که در تمامیت خواهی، انحصارطلبی، خروج از حاکمیت و ... که با میدان داری افراطیون بود، باز می گردد. آراء محدودی همه که به نامزدهای دوم خرداد داده شد به افراد و چهره های معتدل و کارآمد بود.

6- جریان اصولگرا توانست در خبرگان بیش از 98 درصد و در شوراها بالغ بر 70 درصد آراء را از آن خود کند که این رای مردم به تداوم گفتمان اصولگرایی و عدالت خواهی بود؛ اما نمی توان از عدم وحدت و ائتلاف جریان اصولگرا تاسف و افسوس نخورد. رای معنادار مردم و رویگردانی از غرور، تکبر، سهم خواهی، خود شیفتگی و خود برتربینی به وضوح هویدا بود. اما جریان اصولگرا باید به آسیب شناسی درونی بپردازد و بیش از این اجازه ندهد که پاره ای مسائل حاشیه ای این جریان اصیل و امیدبخش را به خود مشغول کنند.

درباره حماسه حضور ملت بزرگ ایران در 24 آذر، تحلیل ها ، مقالات و گزارشهای متعددی باید نگاشت که هر یک بتواند به سهم خود بخشی از این کار بزرگ را ترسیم کند.

"مدیریت پس از انتخابات" است. همه نیک بدانیم دوران رقابت به سر آمد و موسم همدلی، تفاهم و وحدت است. با تقدم منافع ملی و مصالح نظام بر منافع و مصالح جناحی و با تمسک به قانون، منتخبان ملت به وظایف خود عمل کنند. آنانی که با اقبال مردم روبه رو شده اند بدانند تکلیف الهی بر دوش دارند که باید روز رستاخیز پاسخگو باشند و مبادا جز امانتداری ، پاکدستی، همدلی و خدمت دغدغه ای دیگر داشته باشند و آنانی که برگزیده نشدند خدای را شکر کنند که تکلیف و رسالت خطیر نمایندگی از دوش آنان برداشته شد و در سنگرهای دیگر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را سرلوحه خود قرار دهند.

چرا که همه ما چه انتخاب شوندگان و چه انتخاب کنندگان علاوه بر استیفای حقوق شهروندی به خاطر تکلیف دینی است که در عرصه ها حضور می یابیم و کسی که برای انجام تکلیف وارد عرصه می شود، هیچگاه بازنده نیست؛ چرا که امام خمینی به ما آموخت: "ما مکلف به انجام تکلیف هستیم نه نتیجه" و این اصلی ترین تفاوت مشارکت در نظام مردمسالاری دینی با سایر نظامها است.