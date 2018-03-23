به گزارش خبرنگار مهر، پوریا نوروزیان یکی از موفق ترین ملی پوشان مرد رشته تیراندازی است. ۲۶ سال بیشتر سن ندارد اما تجربه خوبی در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریو داشت. هرچند این المپیک دستاوردی برای تیراندازی ایران نداشت اما پوریا معتقد است فاصله تیراندازان ایرانی تا کسب مدال المپیک زیاد نیست. گفتگوی خبرنگار مهر با نوروزیان را می خوانید:

* خبرگزاری مهر: سال ۱۳۹۶ برای شما چطور گذشت؟

- نوروزیان: سال ۹۶ سال نسبتا آرام و آسانی برای من بود. مسابقاتی جز بازیهای کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی گابالا نداشتیم که در بازیهای کشورهای اسلامی به مدال طلای سه وضعیت و مدال نقره میکس دست پیدا کردم و در مسابقات جهانی هم موفق شدم رکورد سه وضعیت را یک نمره ارتقا بدهم. حالا باید آماده شویم تا در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ در چند رقابت جهانی و توزیع سهمیه المپیک و همچنین بازیهای آسیایی جاکارتا به نتیجه خوبی برسیم.

* بهترین و بدترین اتفاق سال ۹۶ از دیدگاه شما چه بود؟

- بهترین اتفاق راه انداختن کسب و کار بود، البته نمی توانم بگویم کسب و کار بلکه منظورم گرفتن مبلغ قرارداد لیگم بود. البته شرایط جوری شده است که یک سال عقب تر قراردادهایمان را دریافت می کنیم. بدترین اتفاق سال ۹۶ هم می تواند این باشد که ما هنوز کماکان حقوق دریافت نمی کنیم. با این شرایط اقتصادی واقعا بدون پول نمی شود زندگی کرد. با فدراسیون صحبت های خوبی انجام داده ایم، قول های زیادی داده اند که امیدوارم عملی شود و مشکلات و دغدغه های مالی برایمان رفع شود.

* تعطیلات عید را کجا هستید و آیا هنوز هم عیدی می گیرید یا فقط عیدی می دهید؟

- تعطیلات را تهران هستم، راستش را بخواهید دیگر نه عیدی می گیرم و نه عیدی می دهم(با خنده).

* یک دروغ سیزده بگویید؟

- ماهی ۵۰ میلیون حقوق می گیرم! اصلا چرا ۵۰ میلیون ،بگویم ماهی یک میلیون حقوق می گیرم هم خودش یک دروغ سیزده می شود!

* از سفره هفت سین کدام سین را بیشتر دوست دارید؟

- سکه را(با خنده). اگر رنگش را هم بخواهید طلایی باشد بهتر است. البته همه سین های سفره هفت سین را دوست دارم و هریک نماد موضوع خاصی هستند.

* دوست داشتید چه کسی کنارتان بود که نیست؟

- بدون شک مادرم.

*چه مسابقاتی در سال ۱۳۹۷ در پیش دارید و تلاشتان برای کسب کدام مدال بیشتر است؟

- ورلدکاپ کره را در پیش داریم. من در تیم سه وضعیت جزو ملی پوشان هستم و برای تفنگ بادی هم جزو نفرات ذخیره هستم.ورادکاپ مونیخ هم در دستور کار است. برای بازیهای آسیایی به مربی ام گفته ام که امسال برای انتقام می روم. در بازیهای آسیایی قبلی اشتباه کردم و عنوان سومی را با چهارمی عوض کردم. یک لحظه مدال را قبل از زدن تیر آخر روی گردنم احساس کردم و متاسفانه آن را از دست دادم. امسال تا ثانیه آخر می جنگم.

* آرزوی ورزشی شما چیست؟

- مدال طلای المپیک. معتقدم فاصله زیادی تا مدال المپیک نداریم و شاید رقابتهای جهانی از المپیک هم سخت تر باشد. اسم المپیک خیلی بزرگ است اما من که حضور در المپیک را تجربه کرده ام می گویم می شود در این بازیها مدال گرفت.

* صحبت هایی از بازگشت لازلو به تیم ملی تیراندازی شده است، شما مربیگری وی را چطور می بینید؟

- به نظرم لازلو بزرگترین اتفاق ورزش تیراندازی بود. اگر نگاهی به گذشته بیاندازیم قبل از لازلو هیچ مدالی نداشتیم و با حضور وی هم مدال های جهانی و آسیایی داشتیم و هم سهمیه المپیک. خیلی حرکات بزرگی در تیراندازی با وجود لازلو رخ داد و به نظرم تمام آنچه در تیراندازی به دست آورده ایم را مدیون وی هستیم. البته در حال حاضر اینانلو هم که با روحیات لازلو بسیار آشناست و خودش مربی کاربلدی است در حد یک سرمربی تاپ کار می کند.

* آرزوی شما برای مردم ایران در سال ۹۷ چیست؟

- آرزو می کنم مردم ایران در سال ۹۷ شاد و سلامت باشند و مشکلاتشان به لطف خداوند بزرگ حل شود. سالی پرخیر و برکت برای همه مردم عزیز کشورم آرزو می کنم.