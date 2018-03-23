راه درمان مشکلات اقتصادی کشور حمایت از تولیدات داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: در روزهای آغازین سال ۹۷ هستیم و طبق روال هرساله رهبر معظم انقلاب این سال را هم به منظور راهنمایی مردم و مسئولین نشانه گذاری کردند و آن را سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری کردند.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری سال‌ها به این شکل از سال ۷۷ شروع شده، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هر سال به منظور نشانه گذاری اولویت های اصلی کشور آن سال را با یک عنوان نامگذاری می کنند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر مهمترین مسئله کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب حل مشکلات اقتصادی کشور بوده است، افزود: این نشان دهنده این موضوع است که همچنان باید اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی مورد توجه همگان باشد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان همواره به دنبال ضربه زدن به کشور از راه‌های مختلف هستند، گفت: از همین رو دولت مردان و همچنین مردم وظیفه دارند که برای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه راه درمان مشکلات اقتصادی کشور حمایت از تولید داخلی است، بیان داشت: دولت و مجلس وظیفه حمایت و قانونگذاری در راستای مقابله با کالاهای خارجی و حمایت از تولیدات داخلی را دارند و باید حداکثر تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تعطیلات نوروز خاطرنشان کرد: خوشبختانه نوروز امسال با توجه به تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی، راهور، سپاه پاسداران و نیروهای امدادی هلال احمر و همچنین بسیجیان عزیز امنیت کامل برای مسافران در استان فراهم شده است.

وی در بخش دیگری ازسخنانش بااشاره به اتفاقات اخیری که در لندن به وقوع پیوست، تصریح کرد: جمعه گذشته اتفاق تلخی در کشور انگلستان اتفاق افتاد و طرفداران فرقه شیرازی به سفارت ایران در لندن حمله ور شدند و به پرچم کشورجسارت کردند.

آیت الله سلیمانی افزود: در این واقعه کوتاهی ماموران پلیس لندن برای جلوگیری از ورود این افراد به سفارت ایران و همچنین آزادی سریع آنها یک بار دیگر ثابت کرد که دولت انگلیس از این تهاجم کنندگان حمایت می کند.

وی با اشاره به شعار حقوق بشر برخی از کشورهای غربی ادامه داد: به راستی این کشورها جنایات دولت سعودی را طی حدود سه سال اخیر بر علیه مردم مظلوم یمن مشاهده نمی کنند اما در خصوص این فرقه حمایت و سخن پراکنی می کنند.

امام جمعه زاهدان گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اینها شیعه های انگلیسی هستند که فکر شیطانی دارند و همانطور که سنی آمریکایی برای اسلام خطر دارد همان قدر شیع لندنی هم خطرناک است.