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۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

اورژانس لرستان اعلام کرد؛

واژگونی خودرو سواری پژو منجر به مصدوم شدن ۵ نفر در لرستان شد

واژگونی خودرو سواری پژو منجر به مصدوم شدن ۵ نفر در لرستان شد

خرم‌آباد- واژگونی خودرو سواری پژو منجر به مصدوم شدن ۵ نفر در لرستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس لرستان، در ساعت ۷:۳۰  مورخه سوم فروردین طی تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵  مبنی بر واژگونی خودرو سواری پژو ۴۰۵ در پل چوبی پنج نفر مصدوم داشته است.

در این راستا بلافاصله پایگاه‌های جاده‌ای فیروزآباد و ایوان دره در محل صحنه حضور یافتند و پس از انجام اقدامات اولیه همه بیماران به بیمارستان امام خمینی الشتر انتقال داده شدند.

همچنین با هماهنگی ستاد هدایت و بحران دانشگاه علوم پزشکی لرستان چهار مصدوم این حادثه از طریق بالگرد اورژانس هوایی خرم‌آباد به بیمارستان شهدای عشایر انتقال یافتند.

کد مطلب 4257290

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