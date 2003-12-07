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۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۴۹

هشتمين دوسالانه بين المللي پوستر تهران اعلام كرد :

هنرمندان آمريكايي نيز از دوسالانه پوستر تهران استقبال كرده اند

هنرمندان آمريكائي با ارائه 9 اثر از 6 طراح و گرافيست خود در دوسالانه بين المللي پوستر تهران شركت مي كنند .

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن طراحان گرافيك ، هيئت انتخاب آثار ازبين 873 اثر ارسالي هنرمندان خارجي براي شركت دراين دوره از دوسالانه پوستر تهران تنها تنها 252 اثر از 159 هنرمند ار واجد شرايط نمايش در اين دوسالانه ارزيابي كرد . بر همين اساس از 756 اثر ارسالي هنرمندان ايراني نيز 60 اثر از 50 طراح به اين دوسالانه راه يافته اند .

به اين ترتيب مجموع آثار پذيرفته شده در اين دوسالانه بالغ بر 312 اثر از 209 طراح 31 كشور جهان مي شود .

شايان ذكر است بيشترين تعداد  آثار خارجي پذيرفته شده در اين دوره دوسالانه به ترتيب از كشور هاي سوئيس با 46 اثر از 29 طراح ، لهستان با 38 اثر از 21 طراح ، چين با 23 اثر از 16 طراح ، آلمان با 21 اثر از 12 طراح ، فرانسه با 17 اثر از 9 طراح ، روسيه با 14 اثر از 10 طراح  ، ژاپن با 10 اثر از 5 طراح ، تايوان با 10 اثر از 6 طراح  ، فنلاند با 10 اثر از 6 طراح و امريكا با 9 اثر از 6 طراح هستند .

مراسم رسمي افتتاح اين دوسالانه د ر26 بهمن 82 درنگارخانه خيال انجام خواهد شد .

کد مطلب 42573

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