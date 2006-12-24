متحدان آمریکا از قطعنامه ضدایرانی استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن امروز در واکنش به تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی که شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد؛ با انتشار بیانیه ای ازایران خواست این قطعنامه را بپذیرد و به میزمذاکره بازگردد .



وی ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت :"ما امیدواریم ایران این قطعنامه را دنبال کند و به روند مذاکرات بازگردد".



وزیر امورخارجه ژاپن همچنین قول داد که از هرفرصت ممکن برای متقاعد کردن ایران به منظور تعلیق برنامه هسته ایش استفاده کند .



آسو همچنین تصریح کرد : ژاپن قویا امیدوار به حل مسالمت آمیز این مسئله از طریق گفتگو است .

پیتر مک کی وزیرامورخارجه کانادا نیزشب گذشته در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی با یاد آوری بسته پیشنهادی غرب که درماه ژوئن به ایران ارائه شد، گفت : این پیشنهادها همچنان روی میز قراردارد و یک اساس عالی برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران ایجاد خواهد کرد .



وزارت امورخارجه رژیم اسرائیل شب گذشته با انتشار بیانیه ای پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: اسرائیل از تحریمهای شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران استقبال می کند، اما خواستار اقدام قاطع، سریع و بیشترعلیه جمهوری اسلامی است .



دراین بیانیه که با هدف سرپوش گذاشتن بر زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای منتشر شده، آمده است : این گام اولیه است، اما علاوه براهمیت اعمال تحریمهای اولیه، جامعه بین المللی باید خواستار اقدامات بیشتری برای توقف این روند(برنامه هسته ای ایران) باشد .



دراین بیانیه ادعا شده است : تصمیم شورای امنیت نشان دهنده این درک جامعه بین المللی است که جهان به ایران اجازه داشتن تسلیحات هسته ای را نمی دهد .



گروهک منافقین نیز شب گذشته در فرانسه با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت ادعا کرد که تحریمها ، اولین گام ضروری برای جلوگیری ایران از دستیابی به تسلیحات هسته ای است .