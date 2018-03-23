تاریخ سازی اسکواش ایران با صعود به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم مسابقات قهرمانی اسیا تیمی اسکواش با پیروزی نمایندگان ایران و صعود به جمع چهار تیم برتر اسیا همراه شد تا بعد از سی سال از تاسیس اسکواش در ایران این افتخار تاریخی رقم بخورد.

پیش از اغاز این رقابت ها مقرر شده بود در صورتی که تیم ملی اقایان در میان ٦ تیم برتر و خانم ها در میان ٨ تیم برتر قرار گیرند مجوز حضور انها در بازی های اسیایی جاکارتا صادر شود. با این حساب نمایندگان ایران با این موفقیت جواز حضور در جاکارتا را نیز کسب کردند. تیم ملی بانوان نیز امروز در صورت برتری مقابل چین به جمع هشت تیم برتر اسیا صعود خواهد کرد.

گفتنی است سه ماه است که ملی پوشان رشته اسکواش با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در اردوهای داخلی و خارجی حضور دارند.