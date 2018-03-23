  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

مجوز حضور در بازیها آسیایی صادر شد؛

تاریخ سازی اسکواش ایران با صعود به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا

تاریخ سازی اسکواش ایران با صعود به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا

سومین روز از رقابتهای قهرمانی اسکواش آسیا با صعود تاریخی تیم اسکواش ایران به جمع چهار تیم برتر آسیا همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم مسابقات قهرمانی اسیا تیمی اسکواش با پیروزی نمایندگان ایران و صعود به جمع چهار تیم برتر اسیا همراه شد تا بعد از سی سال از تاسیس اسکواش در ایران این افتخار تاریخی رقم بخورد. 

پیش از اغاز این رقابت ها مقرر شده بود در صورتی که تیم ملی اقایان در میان ٦ تیم برتر و خانم ها در میان ٨ تیم برتر قرار گیرند مجوز حضور انها در بازی های اسیایی جاکارتا صادر شود. با این حساب نمایندگان ایران با این موفقیت جواز حضور در جاکارتا را نیز کسب کردند. تیم ملی بانوان نیز امروز در صورت برتری مقابل چین به جمع هشت تیم برتر اسیا صعود خواهد کرد.

گفتنی است سه ماه است که ملی پوشان رشته اسکواش با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در اردوهای داخلی و خارجی حضور دارند.

کد مطلب 4257341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها