به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی امروز ظهر جمعه در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه، از رشد ۲۱ درصدی بازدید از مراکز تاریخی، تفریحی و طبیعی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: تعداد ۶۲ هزار و ۳۵۴ نفر گردشگر در تاریخ ۲۷اسفند تا سوم فروردین، از استان دیدن کردند.

بالایی با بیان اینکه در این مدت ۹۲ هزار و ۶۵۲ میهمان و مسافر نوروزی در اماکن اقامتی استان اسکان یافتند، گفت: این مسافران در ، مهمانپذیرها، اقامتگاه های بوم گردی، هتل و خوابگاه های آموزش و پرورش و کمپ های مستقر در پارک ها ساکن شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به رشد ۹ درصدی اسکان مسافران نوروزی در استان کرمانشاه گفت: ۶۵۰ مورد نظارت بر واحدهای اقامتی و تاسیسات گردشگری استان نیز انجام شده است.

وی بیان کرد: ۱۵هزار و ۱۲۳ تخت اقامتی در استان کرمانشاه داریم و از این تعداد ۲هزار و ۳۲۷ تخت در هتل‌ها، ۷۹۶ تخت در مهمانپذیر ها، ۱۰هزار تخت در اماکن آموزش و پرورش و ۲۰۰۰ تخت نیز مربوط به کمپ های شهرداری و... است.

بالایی با بیان اینکه در نوروز۹۷ تعداد ۲۴۵ واحد آموزشی آموزش و پرورش استان برای اسکان مسافران تدارک دیده شده است، گفت: تعداد ۱۱مرکز رفاهی خانه معلم با ظرفیت ۴۰۰ تخت در استان فعال است.