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۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۳۲

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خبر داد:

رشد ۹ درصدی اسکان مسافران نوروزی در استان کرمانشاه

رشد ۹ درصدی اسکان مسافران نوروزی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به رشد ۹ درصدی اسکان مسافران نوروزی در استان گفت: ۶۵۰ مورد نظارت بر واحدهای اقامتی استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی امروز ظهر جمعه در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه، از رشد ۲۱ درصدی بازدید از مراکز تاریخی، تفریحی و طبیعی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: تعداد ۶۲ هزار و ۳۵۴ نفر گردشگر در تاریخ ۲۷اسفند تا سوم فروردین، از استان دیدن کردند.

بالایی با بیان اینکه در این مدت ۹۲ هزار و ۶۵۲ میهمان و مسافر نوروزی در اماکن اقامتی استان اسکان یافتند، گفت: این مسافران در ، مهمانپذیرها، اقامتگاه های بوم گردی، هتل و خوابگاه های آموزش و پرورش و کمپ های مستقر در پارک ها ساکن شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به رشد ۹ درصدی اسکان مسافران نوروزی در استان کرمانشاه گفت: ۶۵۰ مورد نظارت بر واحدهای اقامتی و تاسیسات گردشگری استان نیز انجام شده است.

وی بیان کرد: ۱۵هزار و ۱۲۳ تخت اقامتی در استان کرمانشاه داریم و از این تعداد ۲هزار و ۳۲۷ تخت در هتل‌ها، ۷۹۶ تخت در مهمانپذیر ها، ۱۰هزار تخت در اماکن آموزش و پرورش و ۲۰۰۰ تخت نیز مربوط به کمپ های شهرداری و... است.

بالایی با بیان اینکه در نوروز۹۷ تعداد ۲۴۵ واحد آموزشی آموزش و پرورش استان برای اسکان مسافران تدارک دیده شده است، گفت: تعداد ۱۱مرکز رفاهی خانه معلم با ظرفیت ۴۰۰ تخت در استان فعال است.

کد مطلب 4257357

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