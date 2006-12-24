رایزنی مقامهای آمریکایی درباره آینده سیاسی کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این در حالی است که گزارشهای اطلاعاتی آمریکا پیش بینی

می کند که فیدل کاسترو رهبر بیمار کوبا ممکن است زمان زیادی برای زندگی نداشته باشد.

" گوردون جاندور" روز گذشته گفت که استفان هادلی مشاور امنیت ملی بوش ریاست نشست 90 دقیقه ای روز پنجشنبه(30 آذر) را بر عهده داشت که در آن کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و دیگر مقامهای آمریکا نیز حضور داشتند.

جاندرو درتوجیه سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در امور کشورهای دیگر ادعا کرد:" ما در یک فرایند میانجی گری شرکت داریم که بر انتقال موقت دموکراسی برای مردم کوبا متمرکز است."

وی از ارائه جزئیات بیشتر درباره این نشست خودداری کرد.

از سوی دیگر، یکی از جمهوریخواهان برجسته آمریکایی در کمیته آتی روابط بین المللی مجلس نمیاندگان آمریکا اعتراف کرد که خواستار ترور رهبر کوبا شده است.

" ایلینا روس لتینن" در یک فیلم 28 دقیقه ای می گوید:" من از فرصتی که کسی فیدل کاسترو و هر رهبری را که بر مردم ظلم

می کند، ترور کند، استقبال می کنم."

بر پایه این گزارش، این گفته بخشی از مدرک جدید انگلیس با عنوان " 638 راه برای کشتن کاسترو" است.

پس از بیماری فیدل کاسترو، برادرش رائول کاسترو در 31 جولای ( 9 مردادماه) به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور مسئولیت وی را بر عهده گرفت.

اخیرا ده تن از قانونگذاران آمریکایی از دولت جرج بوش خواستند سیاست خود را در قبال کوبا تغییر دهد و گفتگوها با این کشور را آغاز کند.

رائول کاسترو در سخنرانی خود در یک رژه نظامی خواستار گفتگو بین کوبا و آمریکا شد .

آمریکا که نشان داده است هیچ علاقه ای به مذاکره با کوبا ندارد، اعلام کرده است : تا زمانیکه علامتی از آزادیهای سیاسی در کوبا مشاهده نشود؛ مذاکرات غیر ممکن خواهد بود .

آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک کامل ندارند و واشنگتن تا کنون به اعمال تحریمهای اقتصادی خود علیه هاوانا ادامه می دهد .