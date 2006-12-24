تئاتر شهر میزبان هشت نمایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاع رسانی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد این هفته در تالار اصلی نمایش "دنیای دیوانه دیوانه دیوانه" به کارگردانی بهزاد فراهانی ساعت 30/18 روی صحنه می رود. در تالار چهارسو نمایش "نوای اسرارآمیز" نوشته اریک امانوئل اشمیت ساعت 19 به کارگردانی سهراب سلیمی اجرا می شود.

در تالار قشقایی "شوایک" نوشته و کار کورش نریمانی ساعت 18 و "مرگ فروشنده" آرتور میلر به کارگردانی نادر برهانی مرند ساعت 45/19 میزبان علاقمندان تئاتر است. در تالار سایه هم دو نمایش روی صحنه رفته؛ یکی "تهران ـ پرندک" نوشته مهرداد رایانی مخصوص به کارگردانی سپیده نظری پور ساعت 18 و دیگری "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه" رایانی مخصوص ساعت 30/19.

در تالار کوچک هم نمایش "سکوت میراث تبار من است" نوشته مهشید ابراهیمیان به کارگردانی علیرضا اولیایی ساعت 20 روی صحنه می رود. نخستین دوره برنامه فصلی کارگاه نمایش هم تا یازدهم دی ماه ساعت های 17 و 20 در آتلیه شماره یک کارگاه نمایش برگزار می شود.