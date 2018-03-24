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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۶:۲۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

مراسم اعتکاف در ۲۱۳ مسجد استان بوشهر برگزار می‌شود

مراسم اعتکاف در ۲۱۳ مسجد استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای برگزاری مراسم اعتکاف، گفت: امسال آیین معنوی اعتکاف در ۲۱۳ مسجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک سال نو، اظهار داشت: امسال ایام یوم البیض مصادف شده است با تعطیلات نوروزی و سیزده بدر که مرسوم است خانواده‌ها در این ایام به گردش و سفر بروند.

وی گفت: سفره معنوی اعتکاف هم بهار معنویت است که تقارن با این بهار دارد و این تقارن بسیار مبارک است و باید به آن توجه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: اعتکاف در سال‌های اخیر از سوی جوانان و دیگر اقشار مردم با استقبال خوبی مواجه شده است.

حجت‌الاسلام سروستانی عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار نفر در ۲۱۳ و مسجد امر معنوی اعتکاف را برگزار کردند.

وی گفت: از ویژگی های اعتکاف سه روز از خود، خانه و کاشانه دور شدن و شب زنده داری، گفتگو با خدا و غافل از امور دنیایی و توجه به اخروی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: برنامه‌های متنوعی برای این سه روز برنامه ریزی شده است که از جمله آن می‌توان به محافل انس با قرآن مراسم ادعیه و جلسات معرفتی خطابه و پرسش و پاسخ اشاره کرد.

وی با دعوت از خیرین برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه عنوان کرد: هر کس به هر دلیلی قادر به شرکت در آیین اعتکاف نیست، می تواند با مشارکت در امور مختلف مانند پذیرایی یک وعده افطار یا سحر در برگزاری این آیین مشارکت کند.

کد مطلب 4257376

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