حجت الاسلام عبدالرضا سروستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک سال نو، اظهار داشت: امسال ایام یوم البیض مصادف شده است با تعطیلات نوروزی و سیزده بدر که مرسوم است خانواده‌ها در این ایام به گردش و سفر بروند.

وی گفت: سفره معنوی اعتکاف هم بهار معنویت است که تقارن با این بهار دارد و این تقارن بسیار مبارک است و باید به آن توجه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: اعتکاف در سال‌های اخیر از سوی جوانان و دیگر اقشار مردم با استقبال خوبی مواجه شده است.

حجت‌الاسلام سروستانی عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار نفر در ۲۱۳ و مسجد امر معنوی اعتکاف را برگزار کردند.

وی گفت: از ویژگی های اعتکاف سه روز از خود، خانه و کاشانه دور شدن و شب زنده داری، گفتگو با خدا و غافل از امور دنیایی و توجه به اخروی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: برنامه‌های متنوعی برای این سه روز برنامه ریزی شده است که از جمله آن می‌توان به محافل انس با قرآن مراسم ادعیه و جلسات معرفتی خطابه و پرسش و پاسخ اشاره کرد.

وی با دعوت از خیرین برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه عنوان کرد: هر کس به هر دلیلی قادر به شرکت در آیین اعتکاف نیست، می تواند با مشارکت در امور مختلف مانند پذیرایی یک وعده افطار یا سحر در برگزاری این آیین مشارکت کند.