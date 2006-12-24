آغاز عملیات نصب نیمکت و آب نما در پیاده روهای خیابان ولیعصر (عج)

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران ، پرداختن به پیاده روها را موجب ساماندهی و آرام سازی و نظم محیط اطراف شهر دانست و تصریح کرد: محیط زیبا و جذاب پیاده روهای این خیابان در کنار درختان و پرندگان موجب شده تا خیابان ولیعصر به تفرجگاه و مرکز تفریحی برای مردم تهران تبدیل شود .

حجت الله ملاصالحی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کف سازی پیاده روهای میدان راه آهن تا تجریش گفت : علاوه بر یکسان سازی کف پیاده روهای خیابان ولیعصر ، تمام عناصر مزاحم حذف و مبلمان شهری و صندلی ها به بهترین شکل ممکن نصب شده اند، همچنین مسیر به بهترین شکل ممکن ایمن سازی شده تا تردد نابینایان و معلولان در این محدوده به سهولت امکان پذیر باشد .

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای به هم نخوردن کف این پیاده روها به واسطه کندن مجدد آنها در صورت نیاز به حفاری ، اظهار داشت : کف سازی پیاده روها به صورت خشکه چینی و قابل برداشت صورت گرفته تا جایی که به راحتی برای حفاری ها می توان کف را برداشته و بدون هزینه ای دوباره آن را نصب کرد، این درحالی است که بنا بر اظهارات کارخانه سازنده ، کفپوش های خیابان ولیعصر (عج) حداقل 15 سال عمر مفید خواهند داشت.