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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۰۵

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران خبر داد:

آغاز عملیات نصب نیمکت و آب نما در پیاده روهای خیابان ولیعصر (عج)

آغاز عملیات نصب نیمکت و آب نما در پیاده روهای خیابان ولیعصر (عج)

اجرای فاز دوم طرح بهسازی پیاده روهای میدان راه آهن تا تجریش ، در قالب نورپردازی ، نصب نیمکت ، آب نما ، سطل زباله ، باجه های تلفن و... در سطح پیاده روهای خیابان ولیعصر (عج) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران ، پرداختن به پیاده روها را موجب ساماندهی و آرام سازی و نظم محیط اطراف شهر دانست و تصریح کرد: محیط زیبا و جذاب پیاده روهای این خیابان در کنار درختان و پرندگان موجب شده تا خیابان ولیعصر به تفرجگاه و مرکز تفریحی برای مردم تهران تبدیل شود .

حجت الله ملاصالحی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کف سازی پیاده روهای میدان راه آهن تا تجریش گفت : علاوه بر یکسان سازی کف پیاده روهای خیابان ولیعصر ، تمام عناصر مزاحم حذف و مبلمان شهری و صندلی ها به بهترین شکل ممکن نصب شده اند، همچنین مسیر به بهترین شکل ممکن ایمن سازی شده تا تردد نابینایان و معلولان در این محدوده به سهولت  امکان پذیر باشد . 

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای به هم نخوردن کف این پیاده روها به واسطه کندن مجدد آنها در صورت نیاز به حفاری ، اظهار داشت : کف سازی پیاده روها به صورت خشکه چینی و قابل برداشت صورت گرفته تا جایی که به راحتی برای حفاری ها می توان کف را برداشته و بدون هزینه ای دوباره آن را نصب کرد، این درحالی است که بنا بر اظهارات کارخانه سازنده ، کفپوش های خیابان ولیعصر (عج) حداقل 15 سال عمر مفید خواهند داشت.

کد مطلب 425738

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