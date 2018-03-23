لزوم حفاظت و استفاده بهینه از پارک های جنگلی

جواد جلالی کندلوسی در گفتگو با خبرنگار مهر از مسافران نوروزی که به شهرستان عباس آباد سفر می کنند خواست، نکات فنی درحفاظت و استفاده بهینه از جنگلها، پارکها و تفرجگاههای جنگلی را رعایت کنند و اظهار داشت: طبیعت بیش از پیش نیاز به حمایت آحاد جامعه دارد و هرگونه سهل انگاری باعث به قهقرا رفتن این ودیعه الهی می شود.

وی با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات نوروزی مسافران برای تفریح و تفرج به دامان طبیعت و جنگل می روند رعایت نکات فنی را ضرروری دانست.

جلالی گفت : با توجه به اینکه سرمایه اصلی جنگلها پوشش درختی، درختچه ای و علفی است از شکستن شاخه های درختان و کت زدن به تنه درختان خودداری شود.

وی با اعلام به این مطلب که هر ساله بخشی از عرصه های جنگلی و مرتعی کشور بر اثر سهل انگاری گردشگران طعمه حریق می شود از افرادی که به هر نحوی در جنگل آتش روشن می کنند درخواست کرد از روشن کردن آتش در پای درختان خودداری کرده و درصورت روشن کردن آتش در جنگل به منظور طبخ غذا، قبل از ترک منطقه از خاموش شدن آتش اطمینان حاصل کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی عباس آباد همچنین اظهار داشت : مسافران نوروزی و گردشگران زباله حاصله از تفرج خود را در پلاستیک های زباله قرار داده و به سطل های زباله خارج از محیط جنگلی انتقال دهند و از نوشتن یادگاری روی تنه درختان به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب بوسیله آفات و بیماریها خودداری کنند.

این مقام مسئول همچنین بیان کرد : برای جلوگیری از کوبیدگی و عدم حاصلخیزی خاک از پارک کردن خودرو در عرصه های جنگلی خودداری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان عباس آباد از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی و جنگلی با شماره کد۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی تماس حاصل نمایند.

رئیس اداره منابع طبیعی عباس آباد خاطر نشان کرد : این شهرستان دارای نقاط دیدنی چون غاردانیال سلمانشهر، منطقه جنگلی تیله کنار، گرجی سرا و جاده زیبای جنگلی عباس آباد به کلاردشت و سیمای طبیعی کوهسر و سفید آب بوده که مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان است.

شهرستان عباس آباد دارای دو پارک جنگلی خرماچال و کلارآباد و سه تفرجگاه جنگلی شامل عین کَت، خشکه داران و سی سرا و مساحت جنگلهای شهرستان عباس آباد ۳۰ هزار هکتار است.