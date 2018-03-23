  1. استانها
  2. بوشهر
۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۲۷

فرمانده انتظامی عسلویه:

محموله بزرگ کفش‌های قاچاق در عسلویه زمین‌گیر شد

محموله بزرگ کفش‌های قاچاق در عسلویه زمین‌گیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از توقیف یک دستگاه خودرو تریلر حامل کفش‌های ورزشی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سهام صالحی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان عسلویه با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و کنترل محمور های مواصلاتی، یک  دستگاه تریلر حامل کالای قاچاق را شناسایی و در خروجی شهر نخل تقی متوقف کردند.

وی گفت: ماموران در بازرسی از تریلر توقیف شده، تعداد هفت هزار و ۹۵۰ جفت کفش اسپورت ورزشی که فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی بود را کشف کردند.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به همراه کالای کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی شد.

کد مطلب 4257392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها