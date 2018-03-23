به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سهام صالحی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان عسلویه با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و کنترل محمور های مواصلاتی، یک دستگاه تریلر حامل کالای قاچاق را شناسایی و در خروجی شهر نخل تقی متوقف کردند.

وی گفت: ماموران در بازرسی از تریلر توقیف شده، تعداد هفت هزار و ۹۵۰ جفت کفش اسپورت ورزشی که فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی بود را کشف کردند.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به همراه کالای کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی شد.