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۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵

قرارداد مدافع خارجی تیم فوتبال تراکتورسازی لغو شد

قرارداد مدافع خارجی تیم فوتبال تراکتورسازی لغو شد

باشگاه تراکتورسازی تبریز قرارداد خود با مدافع کرواتش را فسخ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی تبریز، طبق توافق صورت گرفته با توجه به نمایش دور از انتظار مدافع کروات و با موافقت سرمربی، قرارداد شیمه به صورت قانونی فسخ شد و بر اساس توافق این بازیکن هیچگونه مطالبه ای از باشگاه نخواهد داشت.

گریگوف شیمه با مشاهده فیلم بازی هایش از سوی کادر فنی انتخاب شده بود اما نتوانست انتظارات را برآورده کند و  به همین دلیل از جمع  سرخ پوشان تبریزی جدا شده و به کشورش بازگشت.

گفتنی است تا پایان فصل جاری یوردی آلمیدا و کرپیچ دو بازیکن خارجی تراکتورسازی خواهند بود.

کد مطلب 4257413

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