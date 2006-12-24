برنامه هسته ای ایران در مسیر صلح آمیز قرار دارد / شورای امنیت به فعالیتهای هسته ای اسرائیل اعتنایی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ماجد عبد الفتاح " در گفتگو با تلویزیون دولتی مصر همچنین تصریح کرد : کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها بر این باورند که ایران اهداف صلح آمیز را از برنامه هسته ای خود دنبال می کند .

نماینده مصر در سازمان ملل متحد افزود : تا کنون نظامی بودن فعالیتهای هسته ای ایران به اثبات آژانس نرسیده است .

وی با اشاره به فعالیتهای هسته ای اسرائیل تصریح کرد : شورای امنیت در زمان تصویب قطعنامه علیه ایران توجهی به فعالیتهای هسته ای اسرائیل نکرده است .

شورای امنیت شب گذشته قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند که این قطعنامه، برنامه های هسته ای و موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار داده که توقف غنی سازی را متوقف نکرده است.

شورای امنیت مدعی است که ایران با ادامه فعالیت های هسته ای خود و متوقف نکردن غنی سازی می تواند تهدیدی بزرگ به شمار رود.

این قطعنامه که از سوی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شده بود؛ از مدتها پیش با مخالفت روسیه و چین روبرو بود ودر این مدت نیز کشورهای اروپایی تغییراتی را در پیش نویس قطعنامه خود انجام دادند.

در قطعنامه مذکور از ایران خواسته شده است تا تمام فعالیت های تحقیقاتی خود در زمینه غنی سازی اورانیوم را که به زعم تهیه کنندگان این قطعنامه، می تواند برای تولید سوخت برای نیروگاههای هسته ای و همین طور برای ساخت بمب مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کند.

همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا فعالیت های تحقیق و توسعه را که می تواند در ساخت و یا تولید بمب اتمی استفاده شود، متوقف کند.