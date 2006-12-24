برقراری تعادل قیمت در بازار تیرآهن / وعده دولت برای بازگشت قیمت تیرآهن به ابتدای سال 85 محقق نشد

مدیرعامل شرکت تعاونی آهن آلات واحد مرکزی در گفتگو با خبرنگار"مهر" تعادل بازار قیمت تیر آهن طی 15 روز گذشته را ناشی ازآغاز بارش‌ها فصلی و کاهش مصرف دانست .

محمد صادق مقدم افزود: درحال حاضر کمبود تیرآهن در بازار وجود دارد که دولت باید از طریق واردات میزان عرضه را افزایش دهد تا بتواند پاسخگوی تقاضای مورد نیاز در کشور شود.

وی تاکید کرد: برای جبران کمبود تیر آهن در سال 86 دولت باید از هم اکنون تدابیر لازم را اتخاذ کند تا با افزایش قیمت آن همانند امسال مواجه نشویم.

مدیر عامل شرکت تعاونی آهن آلات واحد مرکزی ، قیمت هر کیلو تیر آهن نوع 14 و 16 را هم اکنون دراصفهان 688 تومان و تیرآهن نوع 18 را 780 تومان اعلام و تصریح کرد: قیمت تیر آهن در اصفهان به عنوان مرکز توزیع تیر آهن کیلویی حدود 10 تا 11 تومان ارزانتر از تهران است.

وی با اشاره به این که قیمت هر کیلو تیر آهن در ابتدای سال 85 معادل 410 تومان بوده و هم اکنون با حدود 55 درصد افزایش به بالای 600 تومان رسیده است، افزود: در واقع افزایش قیمت تیر آهن در بازار تثبیت شده و این درحالی است که دولت قرار بود با استفاده از تامین منابع داخلی و خارجی ، قیمت را به ابتدای سال 85 برساند که این امر محقق نشد.

مقدم گفت: در این میان قیمت تیرآهن نسبت به ابتدای سال 85 روند کاهشی نداشته است بلکه تثبیت شده است و وعده دولت برای کاهش آن به قیمت پایه ابتدای سال 85 تاکنون محقق نشده و دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت در ماه های پرتقاضا و آغاز فصل ساخت و ساز برای سال 86 تدابیری اساسی بیندیشد.