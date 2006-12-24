به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید به مناسبت فرارسیدن پنجم دی سالروز وقوع زلزله بم انجام شد و هدف از آن بررسی کارهایی است که به همت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در خصوص برپایی مراکز مختلف آموزشی، تفریحی یا تغذیه ای صورت گرفته است.



در چند سال اخیر با مشارکت یونیسف چند مهد کودک برای گروه سنی خردسالان، تعدادی خانه نشاط برای گروه سنی کودکان و نوجوانان و چند باب مدرسه ابتدایی در شهرستان بم و روستاهای اطراف آن تاسیس شده است. ارایه امکانات برای تغذیه مناسب کودکان و راه اندازی فرمانداری بم از دیگر فعالیت‌های یونیسف در بم است و اعضاء یونیسف در ایران در دو روز متوالی از آنها بازدید کردند. از این دیدار فیلمی کوتاه نیز تهیه شده است.



کرامتی از پنجم شهریور امسال در مراسمی در مقر سازمان ملل در تهران به عنوان سفیر حسن نیت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران معرفی شد. این مرکز 200 سفیر حسن نیت در کشورهای مختلف دارد که نسبت به حقوق زنان و کودکان به مردم آگاهی عمومی می دهند. آمیتاب باچن، دیوید بکام و جکی چان از جمله سفرای حسن نیت یونیسف هستند.