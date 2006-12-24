شرایط جذب بازیکن کمکی برای لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد/ هیچ تیمی به استقلال و سپاهان بازیکن نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات آئین نامه سازمان لیگ برتر در بخش نقل و انتقال بازیکنان است که در فصول گذشته با اعتراض بسیاری از تیمها روبرو شده است.

آئین نامه سازمان لیگ برتر در این بخش به صراحت تاکید دارد بازیکنی که با تیمی لیگ برتری قرارداد به امضا رسانده است مجاز نیست در همان فصل به تیمی دیگر منتقل شود.

تیمهای داخلی کشورمان که قصد حضور در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا را دارند نیز با رعایت همین قانون باید اقدام به جذب بازیکن قرضی کنند. با اینکه فدراسیون فوتبال به این تیمها اجازه جذب بازیکن داخلی و خارجی داده است ، اما تنها مجاز به استفاده از بازیکنان مدنظر خود در بازیهای بین المللی بوده ونمی توانند درمسابقات داخلی (لیگ برتر و جام حذفی) از وجودشان بهره مند شوند.

بازیکنان لیگ برتری که به صورت قرضی به عضویت نمایندگان کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در می آیند با تاکید آئین نامه سازمان لیگ برتر نمی توانند درمسابقات داخلی برای تیمی که بصورت قرضی به آن پیوسته اند نیز بازی کنند.

آلبرت گریگوریان یکی از مسئولان سازمان لیگ برتر با تایید مطالب فوق اذعان داشت: طی چند سال گذشته به نوعی با این مشکل دست به گریبان بوده ایم و به همین خاطر قوانین را به صورت بخشنامه در اختیار باشگاهها قرار داده ایم تا تیمها با آگاهی از آن اقدام به جذب بازیکن کنند. با این شرایط کمترتیمی حاضر می شود بازیکن خود را به صورت قرضی در اختیار تیمهای کشورمان حاضر در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا قرار دهد.