الوفاق اتهام شیخ علی سلمان درباره تجسس برای قطر را ساختگی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اصرار رژیم بحرین به ادامه محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت معارض الوفاق به اتهام تجسس برای قطر و برگزاری نهمین جلسه این محاکمه، الوفاق با صدور بیانیه ای تاکید کرد شهادت‌های متخصصین بین المللی، دفتر رسیدگی به مسائل جنائی و طرف واسطه از سوی آمریکا، همگی از ساختگی بودن قضیه و حجم تقلبی بودن ادله مطرح شده علیه شیخ علی سلمان پرده برداشته اند.

در این بیانیه آمده است در نهمین جلسه این محاکمه که پنجشنبه ۲۳ مارس ( ۲ فروردین ۹۷) برگزار شد تیم دفاع از شیخ علی سلمان دو شهادت فنی موثق بین المللی ارائه نمود که اثبات کرده اند مکالمات تلفنی که شیخ علی سلمان با استناد به آنها متهم شده است تقطیع، مونتاژ و دستکاری شده اند و مشتبه به تقلبی بودن هستند و بنابراین رکن اصلی قضیه ساقط است.

همچنین طرف دیگری که در دادگاه به ارائه شهادت خود در دفاع از شیخ علی سلمان پرداخت «شبلی ملاط» استاد حقوق است که از واسطه های طرف آمریکایی در طرح واسطه گرانه سال ۲۰۱۱ بوده که مکالمات شیخ علی سلمان جزئی از آن طرح بوده است.

از سوی دیگر در این جلسه دادگاه رئیس سابق انجمن دموکراتیک پیشرو بحرین «عبدالنبی سلمان» نیز که از شخصیتهای برجسته ملی است و در جریان آن طرح بوده است نیز در دفاع از شیخ علی سلمان شهادت خود را ارائه کرد.

الوفاق در پایان با تاکید بر اینکه حقه، دروغ و نیرنگ در سیستم دادستانی عمومی و دادگاه بحرین راه را برای برپایی نمایشهای مضحک و کذب جهت مجازات معارضان حکومت باز گذاشته است، گفت: تمامی ارکان این قضیه فروریخته و ساقط شده است و این قضیه فاقد پایه و اساس است.

شیخ علی سلمان هم اکنون در حال سپری کردن آخرین سال از محکومیت ۴ ساله پیشین خود در زندان است.