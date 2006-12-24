فلسفه هگل به روایت جواد طباطبایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید جواد طباطبایی ازهگل ‏پژوهان ایرانى و متخصص در فلسفه سیاسى هگل از هفته دوم دی ماه در موسسه‌ فرهنگی هنری خورشید به تدریس فلسفه‌ هگل می پردازد.

وی یکی از اندیشمندانی است که سیر انحطاط ایران و علل عقب ماندگی آن را از منظر فلسفی و به جدیت در دو دهه گذشته دنبال می کند و راه برون شد از آن را محور دغدغه های روشنفکری خویش قرار داده است.

به استناد آثاری که از طباطبایی منتشر شده می توان گفت که او روشنفکری است که سخنان قابل تأملی دارد و باید نوشته هایش را جدی گرفت، با تأمل خواند و از آنها آموخت، شیوه های تأمل فلسفی و نظرگاه اساسی که طباطبایی در مورد "مشکل مبانی" مطرح کرده است، امروزه راهگشای بخش عظیمی از تأملات روشنفکری در ایران است و به سادگی نمی توان این بنیادگذاری را از سوی طباطبایی نادیده گرفت.

دکتر طباطبایی از نگاه و فلسفه هگلی در آثارش بسیار سود برده و آراء خود را بر ایده هگلی استوار ساخته است.



علاقمندان برای شرکت در این کلاس می توانند به موسسه فرهنگی و هنری خورشید مراجعه کنند .